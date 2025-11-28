ТСН у соціальних мережах

Які дерева в саду не потребують захисту: добре переносять зиму і рясно плодоносять наступного сезону

Поради для дачників та садівників, які хочуть мінімального догляду та максимального результату.

Віра Хмельницька
Які дерева не треба укутувати на зиму

Які дерева не треба укутувати на зиму / © Фото з відкритих джерел

Багато садівників хвилюються, як переживуть їхні дерева сувору зиму, і витрачають чимало часу на укриття й утеплення. Але є плодові культури, які чудово зимують без будь-якого додаткового захисту. Вони адаптовані до холоду, не бояться морозів і вже наступного сезону радують рясним та стабільним плодоношенням. Якщо ви хочете сад із мінімальним доглядом, ці дерева стануть ідеальним вибором.

Які дерева не потребують зимового укриття і добре плодоносять

  1. Яблуня (морозостійкі сорти). Сучасні сорти яблунь здатні витримувати морози до –35 °C, не втрачаючи сили й продуктивності. Такі дерева швидко відновлюються після зими та формують рясний урожай без складного догляду. Особливо витривалі сорти відзначаються міцною корою й добре розвиненою кореневою системою.

  2. Груша зимостійких сортів. Груші зазвичай вважаються більш чутливими до холоду, але є група сортів, здатних переносити зими без жодного захисту. Вони стійкі до підмерзання, не бояться різких перепадів температур і швидко відновлюються навесні.

  3. Обліпиха. Це одна з найвитриваліших культур у саду. Обліпиха чудово переносить морози до -40 °C, не потребує укриття та плодоносить навіть на бідних ґрунтах. Навесні вона активно відростає й швидко утворює нові пагони.

  4. Слива й алича гібридних форм. Гібридні сорти сливи та аличі мають високу адаптивність. Їхні пагони не схильні до підмерзання, а квіткові бруньки витримують весняні заморозки. У хороших умовах такі дерева щороку радують великими та солодкими плодами.

  5. Черешня зимостійких сортів. Селекціонери створили черешні, які чудово зимують без укриття й плодоносять не гірше південних. Дерева витримують сильні морози, а кора та бруньки у них мають природний захист від різких погодних змін.

