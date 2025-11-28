- Дата публікації
Які дерева в саду не потребують захисту: добре переносять зиму і рясно плодоносять наступного сезону
Поради для дачників та садівників, які хочуть мінімального догляду та максимального результату.
Багато садівників хвилюються, як переживуть їхні дерева сувору зиму, і витрачають чимало часу на укриття й утеплення. Але є плодові культури, які чудово зимують без будь-якого додаткового захисту. Вони адаптовані до холоду, не бояться морозів і вже наступного сезону радують рясним та стабільним плодоношенням. Якщо ви хочете сад із мінімальним доглядом, ці дерева стануть ідеальним вибором.
Які дерева не потребують зимового укриття і добре плодоносять
Яблуня (морозостійкі сорти). Сучасні сорти яблунь здатні витримувати морози до –35 °C, не втрачаючи сили й продуктивності. Такі дерева швидко відновлюються після зими та формують рясний урожай без складного догляду. Особливо витривалі сорти відзначаються міцною корою й добре розвиненою кореневою системою.
Груша зимостійких сортів. Груші зазвичай вважаються більш чутливими до холоду, але є група сортів, здатних переносити зими без жодного захисту. Вони стійкі до підмерзання, не бояться різких перепадів температур і швидко відновлюються навесні.
Обліпиха. Це одна з найвитриваліших культур у саду. Обліпиха чудово переносить морози до -40 °C, не потребує укриття та плодоносить навіть на бідних ґрунтах. Навесні вона активно відростає й швидко утворює нові пагони.
Слива й алича гібридних форм. Гібридні сорти сливи та аличі мають високу адаптивність. Їхні пагони не схильні до підмерзання, а квіткові бруньки витримують весняні заморозки. У хороших умовах такі дерева щороку радують великими та солодкими плодами.
Черешня зимостійких сортів. Селекціонери створили черешні, які чудово зимують без укриття й плодоносять не гірше південних. Дерева витримують сильні морози, а кора та бруньки у них мають природний захист від різких погодних змін.