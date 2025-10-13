Які дерева в жодному разі не можна садити біля свого дому, і ось чому

Які дерева не можна садити біля дому / © www.freepik.com/free-photo

Напевно, кожен господар хоче, щоб біля дому зеленіли дерева, адже вони дарують затінок, очищують повітря та створюють відчуття затишку. Проте не всі види підходять для садіння поряд із житлом. Деякі з них можуть пошкодити фундамент, виснажити ґрунт або навіть принести негативну енергію. Наші предки вірили, що певні дерева здатні «витягати» силу з дому та його мешканців, а сучасні фахівці додають, що деякі з них дійсно мають небезпечну кореневу систему та виділяють токсичні речовини.

Які дерева краще не садити біля дому і чому

Тополя росте швидко, проте її коренева система розповзається на десятки метрів і може піднімати асфальт, руйнувати тротуари та фундаменти. Крім того, її пух викликає алергію і подразнення дихальних шляхів. Порада: саджайте тополю лише подалі від будівель — щонайменше 20–25 метрів від будинку.

Верба. За народними повір’ями, верба «висмоктує» життєву енергію. Вона любить вологу, тому біля будинку може провокувати надмірну вогкість і сирість у підвалі. Краще місце для верби — біля водойми або в низині, а не поряд із фундаментом чи колодязем.

Каштан має гарний вигляд, але його крона створює щільну тінь, через що інші рослини поряд не ростуть. До того ж він активно висмоктує поживні речовини з ґрунту, а восени обсипається важкими плодами, які можуть пошкодити дах чи авто.

Осика в народі вважається деревом, яке «забирає» тривоги та хвороби. Але якщо посадити її біля будинку, енергія оселі стає важкою, люди можуть відчувати втому, смуток чи апатію. Фахівці з біоенергетики радять висаджувати осику на межі ділянки як захисне дерево, а не біля вікон чи дверей.

Ялина. Попри святковий вигляд, ялина має густу хвою, яка затримує сонячне світло. Вона створює тінь і холод, а її корені швидко розростаються. Народна прикмета каже: «Посадиш ялинку біля хати — біду запросиш». У багатьох регіонах це дерево вважають символом смутку, адже ним прикрашають кладовища.

Береза. Ніжна й гарна, але надто жадібна до вологи. Вона висушує землю навколо себе, що може зашкодити фруктовим деревам чи квітникам. До того ж у деяких традиціях вважається, що береза «забирає» жіночу енергію, тому її не радять садити біля будинку молодих родин.

Які дерева, навпаки, приносять удачу

