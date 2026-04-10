Які дріжджі краще для паски / © pexels.com

Питання вибору дріжджів для паски щороку хвилює господинь: у рецептах зазвичай використовують або сухі, або живі (пресовані) дріжджі, і думки тут часто розділяються. Частина кулінарів переконана, що традиційна випічка можлива лише на живих дріжджах, адже саме вони забезпечують «справжній» смак і структуру тіста. Інші ж успішно використовують сухі дріжджі та отримують стабільно пухку й ароматну паску. Насправді обидва варіанти правильні — усе залежить від якості продукту, пропорцій і вашого досвіду.

Живі пресовані дріжджі — це класика домашньої випічки, яку традиційно використовували ще наші бабусі для приготування паски. Вони забезпечують активне бродіння, завдяки чому тісто добре підходить і набуває легкого характерного аромату, який часто називають «справжнім» дріжджовим смаком. Водночас такі дріжджі досить вибагливі: вони швидко втрачають активність, тому важливо використовувати лише свіжий продукт і правильно зберігати його в холодильнику. Несвіжі дріжджі можуть просто не «запустити» тісто.

Сухі дріжджі — більш сучасний і зручний варіант, особливо для тих, хто пече нечасто або хоче отримати передбачуваний результат без ризиків. Вони довго зберігаються, не потребують особливих умов і завжди залишаються під рукою. Перед використанням сухі дріжджі зазвичай активують: розчиняють у теплій рідині з додаванням цукру і чекають появи піни або бульбашок — це ознака, що процес бродіння почався.

Важливий момент — пропорції. Сухих дріжджів потрібно значно менше: приблизно втричі менше, ніж живих. Наприклад, 50 г пресованих дріжджів відповідає близько 17 г сухих. Порушення пропорцій може зіпсувати тісто: воно або не підніметься, або перебродить і матиме надто різкий дріжджовий аромат.

Для здобної паски, де тісто містить багато яєць, масла та цукру, традиційно краще «працюють» живі дріжджі — вони мають потужнішу підйомну силу. Водночас якісні сухі дріжджі також дають чудовий результат, якщо дотримуватися технології приготування і не поспішати з вистоюванням тіста.