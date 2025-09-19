- Дата публікації
Які дрова найкраще гріють будинок, а які не варто купувати для опалення: вони лише димлять
Готуючись до зими, варто вибирати лише перевірені види дров, які дійсно забезпечать тепло й затишок у домі.
Власники будинків із пічним опаленням добре знають, що правильний вибір дров впливає не лише на тепло, а й на економію коштів та стан димоходу. Не вся деревина дає достатньо тепла, деякі дрова лише тліють, залишаючи після себе дим і сажу. Щоб уникнути зайвих витрат та неприємних сюрпризів узимку, важливо знати, які породи дерев варто купувати, а від яких краще відмовитися.
Які дрова вважаються найефективнішими для опалення будинків
Дуб — один із найкращих варіантів. Він щільний, довго горить, дає рівне полум’я і велику кількість тепла. Мінус — це висока ціна.
Ясен — не менш популярна деревина, яка забезпечує багато тепла й повільно прогорає.
Бук — також дає багато тепла, рівно горить і чудово підходить для довготривалого опалення.
Ці види дров належать до твердих порід деревини, тому вони мають високу щільність і максимально ефективно обігрівають будинок.
Які дрова не підходять для обігріву помешкань узимку
Хвойні дерева — ялина, сосна, туя. Ці дерева містять надмірну кількість смоли, яка не згорає повністю. В результаті утворюється сажа, що швидко забиває димохід.
Осика, тополя, липа — горять занадто швидко, не даючи достатньо тепла.
Кедр — дуже дорога деревина, яка під час згорання не забезпечує якісного обігріву. Вона довго тліє, виділяючи дим замість тепла.