ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Які дрова найкраще гріють будинок, а які не варто купувати для опалення: вони лише димлять

Готуючись до зими, варто вибирати лише перевірені види дров, які дійсно забезпечать тепло й затишок у домі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які дрова найкращі для опалення дому

Які дрова найкращі для опалення дому / © www.freepik.com/free-photo

Власники будинків із пічним опаленням добре знають, що правильний вибір дров впливає не лише на тепло, а й на економію коштів та стан димоходу. Не вся деревина дає достатньо тепла, деякі дрова лише тліють, залишаючи після себе дим і сажу. Щоб уникнути зайвих витрат та неприємних сюрпризів узимку, важливо знати, які породи дерев варто купувати, а від яких краще відмовитися.

Які дрова вважаються найефективнішими для опалення будинків

  • Дуб — один із найкращих варіантів. Він щільний, довго горить, дає рівне полум’я і велику кількість тепла. Мінус — це висока ціна.

  • Ясен — не менш популярна деревина, яка забезпечує багато тепла й повільно прогорає.

  • Бук — також дає багато тепла, рівно горить і чудово підходить для довготривалого опалення.

Ці види дров належать до твердих порід деревини, тому вони мають високу щільність і максимально ефективно обігрівають будинок.

Які дрова не підходять для обігріву помешкань узимку

  • Хвойні дерева — ялина, сосна, туя. Ці дерева містять надмірну кількість смоли, яка не згорає повністю. В результаті утворюється сажа, що швидко забиває димохід.

  • Осика, тополя, липа — горять занадто швидко, не даючи достатньо тепла.

  • Кедр — дуже дорога деревина, яка під час згорання не забезпечує якісного обігріву. Вона довго тліє, виділяючи дим замість тепла.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie