Які дрова найкраще гріють будинок, а які не варто купувати для опалення: вони лише димлять

Які дрова найкращі для опалення дому

Власники будинків із пічним опаленням добре знають, що правильний вибір дров впливає не лише на тепло, а й на економію коштів та стан димоходу. Не вся деревина дає достатньо тепла, деякі дрова лише тліють, залишаючи після себе дим і сажу. Щоб уникнути зайвих витрат та неприємних сюрпризів узимку, важливо знати, які породи дерев варто купувати, а від яких краще відмовитися.

Які дрова вважаються найефективнішими для опалення будинків

Дуб — один із найкращих варіантів. Він щільний, довго горить, дає рівне полум’я і велику кількість тепла. Мінус — це висока ціна.

Ясен — не менш популярна деревина, яка забезпечує багато тепла й повільно прогорає.

Бук — також дає багато тепла, рівно горить і чудово підходить для довготривалого опалення.

Ці види дров належать до твердих порід деревини, тому вони мають високу щільність і максимально ефективно обігрівають будинок.

Які дрова не підходять для обігріву помешкань узимку