Які дрова найкращі для опалення: що дає більше тепла і довше горить

Які дрова найкращі для опалення

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Від вибору дров залежить не лише те, наскільки тепло буде в будинку, а й те, як часто доведеться підкладати поліна в піч чи котел. Одні дрова швидко розгораються і так само швидко згорають, інші довго тримають жар і дають більше тепла. Однак справа не тільки в породі дерева — велике значення має й те, наскільки добре деревина висушена.

Тож які дрова краще заготовити на зиму, які породи підходять для тривалого опалення, а які зручніше використовувати для розпалювання — розберімося далі.

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Чому одні дрова дають більше тепла за інші

Різниця між породами особливо помітна, якщо купувати дрова за об’ємом. Щільніша деревина важить більше, тому в одному кубометрі таких дров міститься більше деревної маси, яку можна спалити й отримати тепло.

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За даними Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, за вологості деревини 15% теплота згоряння 1 кілограма різних порід відрізняється незначно. Натомість у перерахунку на кубометр різниця вже суттєва — бук і ясен дають близько 2016 кВт·год/м³, дуб — 1974, береза — 1890, сосна — 1548, а ялина — 1419 кВт·год/м³.

Причина саме у щільності. Листяні породи на кшталт бука, ясена та дуба щільніші, тоді як сосна й особливо ялина легші. Тому для отримання приблизно однакової кількості тепла хвойних дров за об’ємом знадобиться більше.

Тож якщо дрова купують кубометрами, щільні листяні породи зазвичай вигідніші для тривалого опалення, оскільки з однакового об’єму можна отримати більше тепла.

Дуб — хороший варіант для тривалого горіння

Дуб заслужено вважають однією з хороших порід для опалення. Він щільний, дає багато тепла з одного об’єму та добре утворює жар. Дуб дособливо добре підходять для тривалого горіння та підтримання жару.

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Але дуб має одну особливість — його потрібно добре висушити. Свіжозаготовлена щільна деревина містить багато вологи й потребує часу, перш ніж стане хорошим паливом. Тому купувати дуб безпосередньо перед опалювальним сезоном варто лише тоді, коли він уже достатньо сухий.

Граб — для тривалого горіння

Граб — звична для України порода, це одна з основних деревних порід, якими сформовані українські ліси.

Це щільна тверда деревина, яку цінують для тривалого опалення. Експерти граб разом із дубом називають серед порід, які завдяки високій щільності повільніше горять і здатні довше підтримувати тепло.

Тому сухий граб добре підходить як основне паливо, коли важливо отримати не короткочасне сильне полум’я, а тривалий жар.

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Бук і ясен дають багато тепла

Бук і ясен теж варто розглядати для основного опалення. За даними екпсертів, вони мають найвищий серед наведених порід показник теплотворності на кубометр — близько 2016 кВт·год/м³ за вологості 15%.

Обидві породи характерні для українських лісів, хоча їх поширення залежить від регіону.

Береза теж підходить для опалення

Березові дрова за теплотворністю на кубометр дещо поступаються буку, ясену та дубу, але різниця не настільки велика, щоб вважати їх поганим паливом.

За вологості 15% українські лісівники наводять для берези показник близько 1890 кВт·год/м³. Для порівняння, дуб має 1974, а бук і ясен — 2016 кВт·год/м³. Тому суха береза цілком придатна для опалення будинку. Якщо вона доступніша за дуб, бук або граб, відмовлятися від неї лише через породу немає сенсу.

Акація — хороший варіант для опалення

Акацієві дрова добре підходять для опалення завдяки щільній деревині. Вони довго горять, добре тримають жар і можуть використовуватися як основне паливо для печі чи твердопаливного котла.

Як і у випадку з дубом або грабом, важливо звертати увагу на вологість. Добре висушена акація горітиме ефективніше, тоді як сирі поліна дадуть менше корисного тепла.

Чи можна топити сосною та ялиною

Сосна та ялина теж використовуються як паливна деревина, однак вони менш щільні. Через це з однакового об’єму таких дров можна отримати менше тепла. За даними українських лісівників, за вологості 15% сосна дає близько 1548 кВт·год/м³, а ялина — 1419 кВт·год/м³. Хвойні дрова займають більше місця та швидше згорають.

Водночас це не означає, що хвойними дровами взагалі не можна топити. Просто для тривалого підтримання тепла щільні листяні породи зазвичай практичніші.

Сухість дров не менш важлива, ніж порода

Навіть дуб чи граб не будуть хорошим паливом, якщо деревина сира. Частина тепла в такому разі витрачатиметься на випаровування води, тому корисної енергії для обігріву залишатиметься менше.

Після купівлі дровам потрібно забезпечити умови, за яких вони не набиратимуть вологу і зможуть досихати. Їх варто тримати в сухому провітрюваному місці, захищеному від опадів.

То які дрова найкращі

Якщо дрова потрібні для постійного опалення будинку, найкраще обирати граб, дуб, бук або ясен. Це щільні породи, які дають багато тепла й довго підтримують жар. Хорошим варіантом буде й береза, хоча за однакового об’єму вона дає трохи менше тепла. Сосна та ялина згорають швидше, тому їх зручно використовувати для розпалювання або разом зі щільнішими дровами.

Водночас не менш важливо, щоб деревина була добре висушена. Сирі дрова гірше горять і дають менше корисного тепла. Тому під час купівлі варто дивитися не лише на породу, а й на вологість дров, суха береза буде кращим вибором для опалення, ніж сирий дуб.

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