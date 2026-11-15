Які джинси будуть на піку шаленої популярності 2027 року, а про які моделі варто забути назавжди

Які джинси будуть наймоднішими 2027 року / © www.freepik.com/free-photo

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2027 року джинсова мода стане сміливішою, але водночас практичнішою. На подіумах уже помітні нові фаворити: вільні прямі джинси, моделі з м’яким округлим силуетом, темний необроблений денім і вузькі джинси-сигарети. Дизайнери також експериментують із незвичайними швами, поєднанням різних відтінків тканини та декоративними деталями. Водночас надмірно обтислі моделі, застарілі фасони з низькою посадкою та джинси з безліччю дрібних потертостей поступово втрачають позиції. Розповідаємо, на які джинси варто звернути увагу під час оновлення гардероба.

Прямі джинси повної довжини

Які джинси будуть наймоднішими 2027 року / © Фото з відкритих джерел

Один із головних фаворитів 2027 року — прямі джинси, які вільно спадають уздовж ноги та доходять до взуття. На відміну від надто широких моделей, вони не створюють зайвого об’єму, тому легко вписуються і в повсякденні, і в більш елегантні аутфіти.

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Особливо актуальними будуть моделі з якісного щільного деніму, середнім посадженням та мінімумом декоративних деталей. Їх можна носити з жакетом, сорочкою, лаконічним светром або базовою футболкою. За даними FashionUnited, саме розслаблений прямий силует стає одним із найперспективніших напрямів після популярності джинсів-бочок.

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Джинси-бочки з ніжнішим силуетом

Які джинси будуть наймоднішими 2027 року / © Фото з відкритих джерел

Моделі barrel leg, які впізнають за округлою формою штанин, залишаться в моді, але змінять пропорції. Якщо раніше особливо популярними були дуже об’ємні варіанти з виразним вигином, то 2027 року актуальнішими стануть стриманіші моделі.

Їхня особливість — трохи розширені стегна та поступове звуження донизу. Такі джинси додають образу сучасності, але не виглядають надто екстравагантно. Найкраще поєднувати їх із приталеним верхом, коротким жакетом або светром, заправленим спереду.

Темно-сині джинси з необробленого деніму

Які джинси будуть наймоднішими 2027 року / © Фото з відкритих джерел

Ще один важливий тренд — raw denim, тобто щільна джинсова тканина без інтенсивного вибілювання та декоративних потертостей. 2027 року особливо популярними будуть насичені темно-сині відтінки, які мають стриманий і дорогий вигляд.

Такі джинси нагадують класичні штани завдяки чіткому силуету та майже однорідному кольору. Вони пасують до білих сорочок, кашемірових светрів, тренчів і структурованих жакетів. Видання START by WGSN також відзначає необроблений денім серед ключових напрямів весняно-літнього сезону 2027 року.

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Джинси-сигарети — повернення вузького крою

Які джинси будуть наймоднішими 2027 року / © Фото з відкритих джерел

Після кількох сезонів популярності широких штанин у моду повертаються компактніші силуети. Проте йдеться не про надто обтислі скіні, а про джинси-сигарети — прямі, відносно вузькі моделі, які повторюють лінію ноги, але не облягають її як легінси.

Їхня перевага — універсальність. Такі джинси добре виглядають із балетками, лоферами, чоботами та взуттям на невисоких підборах. Для сучасного образу варто обирати моделі без надмірного декору та поєднувати їх із вільною сорочкою або об’ємним жакетом.

Джинси з незвичайними швами та комбінованими деталями

Які джинси будуть наймоднішими 2027 року / © Фото з відкритих джерел

2027 року дизайнери пропонують по-новому поглянути навіть на звичайні джинси. На подіумах з’являються моделі з асиметричними застібками, незвичним розташуванням кишень, контрастними вставками та швами, які змінюють звичну форму штанин.

Особливо цікаві джинси, у яких поєднуються два відтінки деніму. Вони стають самостійним акцентом образу, тому найкраще поєднуються з однотонним верхом без зайвих прикрас.

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Про які джинси варто забути 2027 році

Надто обтислі. Моделі, які щільно облягають ноги від стегон до щиколоток і нагадують легінси, вже не є безумовним фаворитом. Замість них краще обирати джинси-сигарети або вузькі прямі моделі. Джинси з надмірними потертостями. Вибілені ділянки, численні штучні дірки та нерівномірний колір можуть робити образ візуально застарілим. Якщо подобається такий стиль, краще вибрати одну-дві акуратні потертості, а не повністю пошкоджену тканину. Моделі з надто низьким посадженням та зайвим декором. Джинси, які тримаються майже на стегнах і мають безліч декоративних ремінців, написів та великих кишень, поступаються більш лаконічним варіантам. Натомість можна вибрати середнє посадження або сучасну модель із низькою талією, але без перевантаження деталями. Надмірно широкі джинси, що збираються складками на підлозі. Вільний крій не зникає, але занадто довгі штанини, які волочаться по землі, вже не виглядають практично. Краще підібрати довжину, яка акуратно лягає на взуття.

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