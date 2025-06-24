Які екзотичні фрукти можна виростити у своєму саду: вони добре приживуться й рясно родитимуть

Як виростити ківі, хурму, гранати й інжир / © www.freepik.com/free-photo

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Селекціонери вже давно вивели купу сортів екзотичних фруктових дерев, які добре ростуть в українських кліматичних умовах. Ці культури не лише приживаються в українському ґрунті, а й дають щедрий урожай. Розповідаємо, які екзотичні фрукти можна вирощувати у своєму саду. Про це пише ресурс pmg.ua.

Ківі

Ківі чудово пристосовується до помірного клімату. Рослина нагадує виноградну лозу, тому потребує опори.

Як поради щодо вирощування ківі.

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Необхідно вибрати місце у напівзатінку, ґрунт має бути пухким.

Обов’язково треба садити жіночі й чоловічі саджанці.

Встановіть біля саджанців міцну опору, як на виноград.

Культуру варто регулярно поливати, а на зиму закривати агроволокном.

Ківі почне плодоносити вже на четвертий рік.

Інжир

Інжир добре ростиме у південних регіонах. Його найкраще вирощувати у контейнерах, щоб на зиму можна було забрати у тепле приміщення.

Поради для вирощування.

Садити інжир треба навесні у добре дренований ґрунт.

Виберіть захищене від вітру місце з великою кількістю сонця.

У спекотну погоду культура потребує рясного поливу.

Якщо вирощуєте інжир у відкритому ґрунті, добре вкривайте його на зиму.

Перший урожай можна буде зібрати вже на другий рік.

Хурма

Щоб виростити хурму у своєму саду, треба вибирати сорти, які не бояться морозів.

Як правильно посадити хурму.

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Вибирайте морозостійкі сорти.

Місце для садіння культури має бути сонячним і безвітряним.

Для дерева треба викопати досить широку та глибоку яму, найкраще садити хурму навесні.

Забезпечте регулярний, але помірний полив.

Обов’язково вкривайте рослину на зиму, вона не любить морозів.

Підживлюйте двічі на рік — навесні та восени.

Гранат

Гранат досить теплолюбний, тому зможе прижитися лише в південному регіоні України.

Як виростити гранат.

Найкраще купувати сорт «Кримський смугастий», він морозостійкий.

Беріть саджанці в контейнерах, вони краще приживаються.

Садити гранат треба навесні, коли земля добре прогріється.

Виберіть освітлене місце, захищене від вітру.

Плоди з’являються на вже на третій рік.