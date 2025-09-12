Які фруктові дерева краще садити восени: поради для садівників

Сад / © www.freepik.com/free-photo

Багато садівників вважають осінь найвдалішим періодом для висаджування фруктових дерев. У вересні та жовтні сонце вже не таке активне, а прохолодніші температури допомагають рослинам накопичувати світло без стресу від спеки. Саме тому дерева мають більше шансів добре вкоренитися та підготуватися до зими.

Яблуня залишається одним із найпопулярніших варіантів для осіннього садіння. Вона відома своєю зимостійкістю та різноманіттям сортів, які походять від диких яблунь із Центральної Азії.

Вишня теж добре підходить для цього періоду. Деякі її сорти вже навесні дають перші врожаї. Для правильного розвитку важливо забезпечити молодим деревам достатнє поливання, особливо у перші місяці після садіння.

Груша отримує перевагу від осіннього висаджування, оскільки уникає літнього перегрівання. Водночас вона більш вразлива до хвороб і шкідників, зокрема попелиці та грибкових інфекцій. Регулярне прибирання опалого листя допомагає знизити ризики.

Персик менш витривалий у холодну пору року, ніж яблуня або груша, але за умови садіння на початку осені він встигає сформувати кореневу систему до морозів, що підвищує його шанси на збереження.

Хурма рідше зустрічається в українських садах, проте також придатна для осіннього садіння. Це дерево дає круглі плоди наприкінці літа та восени, а його листя з’являється лише у середині весни.

Фахівці радять обирати для садіння дерева у стані спокою з відкритим корінням. Це підвищує їхню приживлюваність порівняно з рослинами у контейнерах. Щоб коренева система легше пережила заморозки, ґрунт навколо дерева рекомендують прикривати шаром мульчі товщиною близько 7,5 см.

