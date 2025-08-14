- Дата публікації
Які фруктові дерева посадити на початку вересня, щоб добре прижилися і не загинули взимку
У перші тижні осені садівники мають чудову можливість закласти основи майбутнього врожаю, адже початок вересня — ідеальний час для садіння деяких плодових дерев. Головне, правильно вибрати дерева, які встигнуть адаптуватися, й укорінитися, щоб успішно перезимувати.
Чому варто садити дерева на початку вересня
Менше стресу для рослин. Температура вже не така висока, а вологість ґрунту значно краща, ніж у розпал літа.
Швидке вкорінення. Осінь дає достатньо часу для утворення нових корінців до перших заморозків.
Економія часу. Дерева, посаджені восени, навесні швидше ростуть.
Які фруктові дерева найкраще садити на початку осені й чому
Яблуні. Стійкі до холодів, швидко адаптуються до нового місця. Краще вибирати зимостійкі сорти, відповідно до регіону свого проживання.
Груші. Потребують добре дренованого ґрунту та сонячного місця. Важливо вибирати саджанці на морозостійких підщепах, тоді вони добре перезимують.
Сливи. Найкраще садити наприкінці серпня, тоді вони встигають укоренитися до холодів. Добре ростуть на легких, родючих ґрунтах.
Вишні та черешні. Треба вибирати сорти, стійкі до коккомікозу та морозів. Ці плодові дерева підходять для регіонів із помірним кліматом та м’якою зимою.
Айва також добре переносить осіннє садіння. Дає врожай уже через кілька років після вкорінення.
Що робити, щоб дерева добре прижилися
Викопуйте посадкові ями заздалегідь, за 1-2 тижні до садіння дерев.
Додавайте у ґрунт перегній та фосфорно-калійні добрива, але не свіжий гній.
Після садіння обов’язково полийте саджанець і замульчуйте пристовбурне коло.
Для захисту від вітру та морозу восени встановіть опору, а взимку використайте агроволокно чи гілки ялини.
Які дерева краще не садити на початку осені
Персики, абрикоси та нектарини в більшості регіонів України краще садити навесні, адже вони більш чутливі до морозів і можуть не встигнути зміцнитися.