Які фруктові дерева треба обов’язково обрізати ще влітку: встигніть до осені

Які дерева треба обрізати влітку / © www.freepik.com/free-photo

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Чому літня обрізка така важлива

Видалення зайвих, хворих чи пошкоджених пагонів улітку дозволяє дереву спрямувати всі сили на здорові гілки та плоди, як пише ресурс NV. Сонячне світло краще проникає всередину крони, покращується вентиляція, а це значно зменшує ризик грибкових захворювань.

Ще один плюс — менше стресу для дерева, бо влітку його рани загоюються швидше завдяки активній циркуляції соку. Така обрізка не травмуватиме рослину, а навпаки, допомагатиме їй краще підготуватися до зими.

Які дерева треба обов’язково обрізати до осені

Літню обрізку добре переносять зерняткові та кісточкові культури, що завершили основну фазу росту.

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Яблуня — видаляють вертикальні «вовчкові» пагони та слабкі гілки. Груша — обрізають гілки, що ростуть усередину крони. Слива — проріджують загущені ділянки, формуючи світлішу крону. Алича — обрізка стимулює ріст плодових гілочок на наступний рік. Персик — видаляють довгі пагони, які забирають поживні речовини. Вишня і черешня — допускається легка обрізка, якщо її не проводили після збору врожаю.

Як правильно обрізати дерева влітку

Літнє формування крони — це не радикальна операція, а делікатне коригування. Основні рекомендації:

Залишайте не менше п’яти листків на пагоні під час укорочення цьогорічного приросту.

Щоб стимулювати розгалуження, залишайте 1–2 листочки на верхівці.

Можна прищипнути або надломити верхівки, щоб змінити напрямок росту.

Видаляйте сухі, поламані та хворі гілки, вони лише виснажують дерево.

Роботи проводьте вранці або ввечері у хмарну, але суху погоду.

Уникайте обрізки плодових дерев під час спеки чи перед дощем.

Які інструменти потрібні для обрізки дерев

Секатор для молодих і середніх гілок.

Садові ножиці чи ніж для тонших приростів.

Пилка для старих чи товстих гілок.

Садовий вар чи антисептик для обробки великих зрізів.

Перед початком інструменти слід обов’язково продезінфікувати спиртом чи слабким розчином марганцівки, щоб не занести інфекцію.

Які переваги літньої обрізки плодових дерев

Менше шкідників та захворювань восени.

Покращене плодоношення в наступному сезоні.

Краще провітрювання крони.

Рівномірне дозрівання плодів.

Формування гарної крони дерева.