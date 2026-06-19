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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
541
Час на прочитання
2 хв

Які фруктові дерева треба обов’язково обрізати влітку: не забудьте зробити це вчасно

Основні переваги літньої обрізки: менше стресу для дерева, ніж навесні, швидке загоєння зрізів, контроль зростання без шокових навантажень, підвищення врожайності наступного року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Які дерева треба обрізати влітку

Які дерева треба обрізати влітку / © www.freepik.com/free-photo

Літня обрізка фруктових дерев — це не другорядна процедура, а важлива частина догляду за садом, яка напряму впливає на врожайність, здоров’я рослин і якість плодів. Якщо весняна обрізка формує крону, то літня — регулює зростання, покращує освітлення гілок і зменшує ризик хвороб.

Які фруктові дерева обов’язково потребують літньої обрізки

  1. Яблуня — головний кандидат на літню обрізку. Яблуні активно нарощують зелену масу влітку, тому без контролю крона швидко загущується. Навіщо обрізати влітку: покращується доступ сонця до плодів, зменшується ризик парші та грибкових хвороб, плоди стають більшими та солодшими.

  2. Груша — для формування правильної крони. У груш вертикальне зростання пагонів, і вони забирають силу, яку дерево має витрачати на плодоношення. Що дає літня обрізка: баланс між зростання та плодоношенням, зменшення кількості «жирових» пагонів, краща вентиляція крони.

  3. Персик — обов’язкова обрізка щороку. Персик — одне з небагатьох дерев, яке потребує регулярної літньої обрізки. Чому це критично важливо: швидко загущується, плоди формуються тільки на молодих гілках, без обрізки різко падає врожайність дерева.

  4. Вишня — для здоров’я та довголіття дерева. Вишня схильна до загущення та грибкових захворювань. Літня обрізка допомагає: уникнути моніліозу та коккомікозу, покращити провітрювання, зменшити ламкість гілок.

  5. Черешня — контроль висоти та густоти. Черешня росте дуже активно і може швидко піти вгору. Що важливо: обмеження надмірного зростання, формування зручної крони для збору врожаю, краща якість ягід.

  6. Слива — для стабільного плодоношення. Сливові дерева швидко загущуються молодими пагонами. Літня обрізка дає: більше світла всередині крони, зниження ризику гниття плодів, рівномірне дозрівання.

  7. Алича — для контролю дикого росту. Алича часто росте як дика культура, швидко загущуючи крону. Навіщо обрізати: стабілізація зростання, кращий доступ світла, підвищення врожайності.

  8. Абрикос — обережна, але важлива обрізка. Абрикос чутливий до пошкоджень, але літня обрізка для нього корисна. Ефект: зменшення ризику камедетечі, формування міцної крони, краща якість плодів.

Важливі правила літньої обрізки: не видаляйте більше 20-30% зеленої маси, обрізку проводьте у суху погоду, використовуйте гострий і чистий інструмент, не залишайте великі пеньки, обробляйте зрізи за потреби.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
541
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