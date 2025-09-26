Які фруктові дерева варто посадити у жовтні: список

Садінні дерев. / © Associated Press

Реклама

Жовтень - гарна пора для садіння багатьох фруктових дерев. Не дуже холодна температура повітря дозволяє саджанцям отримувати багато світла — без стресу від надмірної спеки.

Які плодові дерева варто садити вже цього місяця, поділилися експерти для ресурсу Martha Stewart.

Садівники кажуть: чим раніше восени посаджено дерево, тим більше часу у нього є для формування кореневої системи до настання заморозків. Втім, аби допомогти дереву впоратися з холоднішими зимовими температурами, варто нанести шар мульчі на ґрунт, де було посаджено дерево.

Реклама

Яблуня

Це дерево добре підходить для осіннього садіння, оскільки яблуні особливо зимостійкі. Тому для багатьох єдине рішення, яке потрібно ухвалити для себе, - це вибір сорту, який вирощувати.

Вимоги до садіння: повне або часткове сонце, добре дренований ґрунт.

Вишня

Деякі сорти черешні будуть готові до збору врожаю вже у травні, тому садіння цих дерев у жовтні - правильне рішення. До наступної осені рослини мають стати стабільними та добре адаптуватися до навколишнього середовища».

Вимоги до садіння: повне сонце; добре дренований та слабокислий ґрунт.

Груша

Садіння груші восени означає, що дерево уникне стресу від спекотної погоди. Варто пам’ятати, що вони дуже схильні до фітофторозу, чорних плям та попелиці. Тому прибирання опалого листя восени може запобігти поширенню такої хвороби - як борошниста роса.

Вимоги до садіння: повне сонце; добре дренований, слабокислий ґрунт

Персик

Хоч персикове дерево не таке витривале, як яблуня чи груша, але його садіння у жовтні допоможе гарно прижитися до зміни погоди, аби у майбутньому пережити зиму.

Реклама

Вимоги до садіння: повне сонце; добре дренований ґрунт

Нагадаємо, ми писали про те, що наближається ідеальний момент для глибокого обприскування саду, квітів, кущів і багаторічників, щоб раз і назавжди позбутися шкідників та хвороб.