Які фруктові дерева значно швидше і легше виростити, ніж яблуню: корисні поради садівникам

Які дерева швидко плодоносять / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Яблуня вважається однією з найпопулярніших плодових культур, але отримати від неї перший урожай швидко вдається не завжди. Молодому дереву потрібен час для формування крони та кореневої системи, а врожайність значною мірою залежить від сорту, підщепи, місця садіння й догляду. Якщо ж хочеться посадити фруктові дерева, які швидше вступають у плодоношення, варто звернути увагу на кілька інших культур.

Слива — один із найкращих варіантів

Сливу садівники часто вибирають саме за відносно швидке вступання у плодоношення. Щеплені саджанці за сприятливих умов можуть почати давати перші плоди приблизно через 3 роки після садіння.

Реклама

Дерево не потребує настільки складного формування крони, як деякі сорти яблуні, але регулярна обрізка все одно необхідна. Для сливи важливо вибрати сонячне місце без застою води.

Реклама

Вишня швидко віддячує врожаєм

Вишня також належить до плодових дерев, які за правильного вибору саджанця можуть почати плодоносити досить рано. Особливо швидко розвиваються щеплені дерева на відповідних підщепах.

Для вишні важливі гарне освітлення, помірно родючий ґрунт і відсутність надлишкової вологи. Під час вибору саджанця варто враховувати зимостійкість сорту та його стійкість до поширених хвороб.

Персик — швидкий, але потребує більше уваги

Якщо головний критерій — швидкість, персик заслуговує на увагу. У сприятливих умовах він може вступати у плодоношення вже через кілька років після посадки. Однак назвати його найпростішим деревом для українського саду не можна.

Персик теплолюбний, чутливий до сильних морозів і потребує регулярної обрізки. Тому його краще вирощувати в захищеному сонячному місці та вибирати сорти відповідно до регіону свого проживання.

Реклама

Абрикос може швидко дати перші плоди

Абрикос за сприятливих умов також здатний почати плодоносити досить рано. Його перевага — активне зростання і хороша врожайність після вступу в плодоносний період.

Водночас культура має свої особливості: раннє цвітіння робить її вразливою до весняних заморозків. Тому для українського саду особливо важливо вибирати сорти, адаптовані до місцевого клімату.

Айва — невибаглива альтернатива яблуні

Айва менш поширена, але може стати чудовим вибором для садівника. Вона добре реагує на сонячне місце, родючий ґрунт і регулярний догляд. Щеплені дерева зазвичай починають плодоносити раніше, ніж вирощені з насіння.

Її плоди ароматні, а дерево не потребує надзвичайно складного догляду. Важливо лише забезпечити достатню кількість сонця та не садити айву на заболоченій ділянці.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів