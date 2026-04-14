Які фрукти можна давати собаці: ветеринар назвав 5 безпечних варіантів

Собака / © Associated Press

Ветеринар Амір Анварі поділився переліком фруктів, які можна безпечно давати собакам як натуральні ласощі. Водночас він наголосив: навіть корисні продукти потребують правильного приготування та помірності.

Про це повідомило видання Mirror.

У своєму відео ветеринар назвав п’ять фруктів, які, за його словами, можуть доповнювати раціон домашніх улюбленців.

Першим у списку є кавун. За словами фахівця, він приблизно на 90% складається з води, тому добре підходить як зволожувальна закуска, особливо в спеку. Крім того, кавун містить вітаміни A і C, а також антиоксиданти й невелику кількість калію, що підтримують загальний стан здоров’я. Водночас ветеринар наголошує: перед тим як дати фрукт собаці, потрібно прибрати насіння та шкірку, адже вони можуть спричинити розлади травлення або навіть непрохідність.

Другим варіантом є полуниця. Вона містить вітамін C, клітковину й антиоксиданти, які підтримують імунну систему та можуть зменшувати запальні процеси. Також у складі полуниці є сполуки, що пов’язані з підтримкою клітин і процесів старіння. Однак через природну солодкість її варто давати помірно, як низькокалорійну альтернативу звичайним ласощам.

Серед дозволених фруктів ветеринар також назвав яблука. Вони містять клітковину, яка сприяє нормальному травленню та може впливати на якість стільця. Окрім цього, яблука є джерелом вітамінів A і C, що підтримують імунітет і стан шкіри. Хрустка текстура фрукту, за словами Анварі, може частково допомагати в очищенні зубів. Водночас перед вживанням необхідно видаляти серцевину й насіння, оскільки вони містять невелику кількість ціанідних сполук.

Четвертий фрукт — банани. Вони багаті на калій, який важливий для роботи м’язів і нервової системи. Також містять вітамін B6, вітамін C і клітковину, що беруть участь в енергетичному обміні та процесах травлення. Проте через вміст цукру банани рекомендують давати лише як епізодичне частування, а не щоденний перекус.

П’ятий у списку — чорниця. Ветеринар називає її «суперпродуктом» через високий вміст антиоксидантів, зокрема антоціанів, які захищають клітини від окислювального пошкодження. Також чорниця містить вітаміни C і K та клітковину, що підтримують імунну систему й травлення. Завдяки невеликому розміру вона може бути зручною як низькокалорійна винагорода під час тренувань.

Водночас фахівці наголошують: не всі продукти рослинного походження є безпечними для собак. За даними благодійної організації Blue Cross, до переліку заборонених належать виноград і ізюм, авокадо, цибуля, часник, цибуля-порей і шніт-цибуля, зелена картопля та її листя, а також горіхи макадамії. Також не рекомендується давати сирі дикорослі гриби. Окремо зазначається, що небезпечними є шоколад, продукти з підсолоджувачем ксилітом, тісто для хліба, кофеїн і алкоголь.

У разі, якщо собака випадково з’їв один із таких продуктів, власникам радять не зволікати та звернутися до ветеринара.

