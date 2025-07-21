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Які гілки аґрусу треба обов’язково обрізати до 1 серпня, щоб не залишитися без ягід наступного року
Якщо хочете отримати щедрий урожай смачного аґрусу наступного літа, не обмежуйтеся лише поливом і підживленням. Одним із найважливіших літніх завдань у догляді за кущами є своєчасна обрізка.
Обрізка кущів аґрусу в середині літа не просто корисна, а критично необхідна. Адже ця процедура стимулює зростання молодих пагонів, покращує циркуляцію повітря в кущах та значно знижує ризик захворювань. Якщо знехтувати цим етапом, у наступному сезоні можна залишитись без урожаю. Про це пише ресурс «Добрі новини».
Як правильно обрізати кущі аґрусу влітку, щоб наступного року отримати багатий урожай ягід
Які гілки треба видаляти влітку.
Сухі, зламані або хворі гілки мають неприродний колір, плями, тріщини чи нарости. Вони не лише не принесуть плодів, але й можуть заражати здорову частину куща. Видаляйте їх із запасом, захоплюючи трохи здорової деревини.
Пагони, що лежать на землі або сильно нахилені до неї, швидко стають джерелом гнилі та грибкових хвороб. Це потенційна загроза для куща, тому їх також обрізайте без жалю.
Старі, темні гілки майже не ростуть і більше шкодять, ніж приносять користі. Вони витягують поживні речовини, виснажують кущ і заважають розвиватися молодим гілкам. Їх треба вирізати під саму основу.
Поросль, що росте всередину куща, заважає нормальному освітленню і провітрюванню, створюючи ідеальні умови для хвороб. Тому їх варто позбутися якнайшвидше.
Слабкі й тонкі цьогорічні пагони не встигнуть визріти до зими й лише послаблюють кущ, їх краще обрізати.