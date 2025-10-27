ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
517
Час на прочитання
2 хв

Які найкращі шапки на зиму для жінок за 50: зігрівають, омолоджують і підкреслюють красу

Щоб головний убір не додавав віку, уникайте надто щільних і масивних моделей. Вибирайте м’які лінії, натуральні матеріали та кольори, які підкреслюють тон шкіри та очей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які найкращі зимові шапки для жінок за 50

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

З настанням холодів кожна жінка хоче не лише залишатися в теплі, а й мати привабливий вигляд. Вік за п’ятдесят — це час, коли стиль стає усвідомленим, а головний убір може не просто захищати від морозу, а й підкреслювати індивідуальність та природну красу. Цієї зими дизайнери пропонують моделі, які поєднують комфорт, практичність і витонченість.

В’язана шапка-біні

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Біні — універсальний варіант, який пасує практично всім. М’яка пряжа, спокійні відтінки — сірий, бежевий, молочний або глибокий бордовий — додають образу теплоти та стриманого шику. Щоб мати елегантний вигляд, варто обирати моделі без великих помпонів, з рівною фактурою і якісним складом: вовна, кашемір та альпака.

Берет

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50

Берети знову на піку популярності. Вони чудово поєднуються з пальто, дублянками чи елегантними пуховиками. Для жінок за 50 це ідеальний вибір, адже берет пом’якшує риси обличчя, додає шарму й легкості. Вибирайте фактурні варіанти з вовни, фетру або в’язані моделі, прикрашені невеликим декором, наприклад, брошкою чи шкіряною вставкою.

Капелюх з фетру чи вовни

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Капелюхи повернулися в зимову моду. Вони надають образу вишуканості, навіть якщо надіти їх із простим пальтом.

Жінкам за 50 варто звернути увагу на моделі з м’якими полями або класичні в теплих тонах — карамельному, кавовому, глибокому синьому. Такий головний убір не лише зігріє, а й підкреслить доглянутість та смак власниці.

Тюрбан або пов’язка

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Якщо не любите звичайні шапки, зверніть увагу на тюрбани або в’язані пов’язки. Вони чудово поєднуються з верхнім одягом класичного крою, підкреслюють лінії обличчя та надають загальному вигляду витонченості й жіночності. Особливо гарний вигляд мають такі головні убори у відтінках смарагдового, темного шоколаду, сливового та рожевого.

Хутряна шапка або вушанка

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © pixabay.com

Які найкращі зимові шапки для жінок за 50 / © pixabay.com

Сучасні моделі хутряних шапок стали легшими та лаконічнішими. Штучне хутро має дуже гідний вигляд, особливо в пастельних відтінках. М’яка вушанка чи хутряна пілотка чудово поєднуються з пуховиком або пальтом у стилі oversize, створюючи стильний зимовий аутфіт без втрати комфорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
517
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie