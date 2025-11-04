ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
591
Час на прочитання
4 хв

Які гриби можна збирати та їсти в листопаді в Україні (фото)

Гриби, які можна збирати в Україні у листопаді

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Гриби

Гриби

Листопад традиційно вважається фінальним акордом грибного сезону в україні, проте навіть із настанням перших заморозків ліс може порадувати грибників щедрим урожаєм. Завдяки м’якій погоді, яка нерідко спостерігається пізньої осені, сезон збирання грибів розтягується, і в лісах можна знайти не лише осінні, а й стійкі до холоду види. Головне для успішного тихого полювання — знати, які саме види витримують зниження температури, і завжди дотримуватися правила — брати тільки ті гриби, у яких ви впевнені.

Стійкі та запізнілі гриби кінця сезону

Хоча пік сезону для більшості видів грибів припадає на жовтень, деякі з них мають довгий період плодоношення і можуть бути знайдені у лісах до перших снігів та стійких морозів.

  • Глива звичайна (або глива устрична) — це один із найголовніших грибів пізньої осені. Гливи плодоносять аж до грудня, ростуть великими пучками або «гронами» на пнях і повалених деревах. Вони часто трапляються на березі, сосні та вербі, у листяних посадках. Гливи цінуються за м’який смак і є добрими для всіх видів заготівлі.

Глива звичайна

Глива звичайна

  • Опеньки (зокрема, зимовий). Опеньки осінні ростуть рясно на пеньках та повалених листяних деревах і можуть траплятися у листопаді, якщо осінь тепла. А опеньок зимовий (фламуліна) є справжнім символом пізнього сезону, оскільки він здатний рости навіть після заморозків.

Опеньок зимовий

Опеньок зимовий

Цінні гриби, що зустрічаються в листопаді

Зза сприятливої, не надто холодної погоди, грибники можуть натрапити в листопаді й на такі цінні види, як:

  • Блі гриби. «Полювання» за білими грибами завжди нагадує перегони, оскільки цей вид дуже цінується. Білий гриб зустрічається цієї пори, хоча розпал його сезону минув раніше. Найчастіше він ховається в моху та лишайниках і росте зазвичай у хвойних, а також змішаних лісах.

Білий гриб

Білий гриб

  • Маслюки люблять теплу погоду. Найчастіше вони ростуть у хвойних лісах, хоча їх можна знайти і в змішаних молодих посадках. Вони віддають перевагу вапняковим ґрунтам. Слід бути обережним, крихкі гриби, які погано пахнуть і мають неапетитний вигляд, хоча зовні схожі на маслюки, брати не варто.

Мсаслюки

Мсаслюки

  • Польські гриби (моховики). Цей гриб часто трапляється в наших лісах: найчастіше у хвойних, рідше — у листяних. Він любить піщані ґрунти, встелені хвойними голками.

Польські гриби

Польські гриби

Інші їстівні знахідки

  • Дощовики. Ці незвичайні на вигляд гриби, які можуть здатися недосвідченим грибникам неїстівними, полюбляють повалені дерева і старі пеньки, а також ростуть «сім’ями» на відкритому ґрунті.

Польські гриби

Польські гриби

  • Чорний груздь (чорнушка). Цей гриб має темний зеленуватий колір і невелику ніжку, зазвичай ховається під опалим листям і росте «сім’ями». цей вид належить до третьої, менш цінної, категорії грибів.

Чорний груздь

Чорний груздь

Правила безпеки та розпізнавання грибів

Тихе полювання, особливо наприкінці сезону, вимагає від грибника не лише терпіння, але й максимальної уваги до деталей, адже поруч із цінними їстівними грибами завжди можна зустріти їхніх смертельно небезпечних двійників.

Ключовим елементом безпеки є здатність точно розпізнавати гриб. наприклад, популярний польський гриб (моховик), який часто зустрічається у хвойних лісах, має кілька небезпечних «братів». його можна сплутати з несправжнім польським грибом, який має рожевий відтінок пор на нижній частині капелюшка, на відміну від жовтого чи оливкового у їстівного. Ще більшу загрозу становить сатанинський гриб — отруйний двійник, який зовні схожий на боровики чи моховики, але його ніжка має червонуватий колір, що переходить у помаранчевий. це є чіткою ознакою його неїстівності.

Крім того, особливої обережності потребує збір зимового опенька (фламуліни), який має отруйного двійника — галерину оторочкувату. Галерина, на відміну від їстівного опенька, який росте на листяних деревах і має оксамитову ніжку без кільця, росте переважно на хвойних породах і має на ніжці чітке кільце-спідничку.

Коли найкраще збирати гриби

Багаті трофеї пізньої осені зазвичай збирають після того, як пройде прохолодна ніч і настане туманний ранок. Такі умови забезпечують ідеальний баланс вологи та температури. Шукати слід тінь і вологу — грибнички ховаються в тихих, затінених місцях, під кронами дерев, оскільки саме там ґрунт довше зберігає тепло і вологу. Нне варто лінуватися заглядати під опале листя, гілки і мох, адже багато пізніх грибів, таких як зеленушки, люблять ховатися саме в ґрунті.

Єдине і непорушне правило грибника — ніколи не беріть гриби, в яких ви не впевнені на сто відсотків. Будь-який сумнів щодо кольору, форми, наявності або відсутності кільця чи «спіднички» на ніжці, або запаху, повинен стати причиною того, щоб залишити гриб у лісі.

Дата публікації
Кількість переглядів
591
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie