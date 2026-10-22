Які гриби не бояться морозів і ростуть навіть узимку: названо повний список

Які гриби ростуть узимку / © www.freepik.com/free-photo

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З настанням холодів грибний сезон не завжди закінчується. Деякі види можна знайти на пнях і стовбурах дерев навіть у грудні, січні та лютому, особливо під час відлиг. Як пояснюють експерти, один із найвідоміших зимових грибів — фламуліна оксамитоніжкова, або зимовий опеньок. Вона здатна переживати заморожування, а з потеплінням відновлювати зростання. Розповідаємо, чи безпечні такі гриби для вживання, посилаючись на сайт Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Які гриби ростуть узимку

Зимовий опеньок. Один із найвідоміших грибів холодного сезону. Росте щільними групами на пнях і стовбурах листяних дерев, зокрема верби, тополі й осики. Має жовтувато-помаранчеві шапинки, світлі пластинки й темну оксамитову ніжку. Зустрічається від пізньої осені до ранньої весни. Глива звичайна. Цей гриб найчастіше росте на мертвій деревині листяних порід. У прохолодну погоду та під час зимових відлиг гливи можуть утворювати нові плодові тіла або зберігатися після осіннього плодоношення. Зазвичай вони ростуть групами, мають віялоподібні шапинки коричневого чи сіруватого відтінку. Аурикулярія вухоподібна, або вушко Юдине. Її можна впізнати за коричневими драглистими плодовими тілами, які нагадують вушко. Найчастіше гриб трапляється на бузині та іншій листяній деревині. Він здатний переживати заморожування й відновлюватися після відлиги, тому його знаходять і в холодну пору року. Пізня глива. Цей гриб, відомий також як панеллюс пізній, може з’являтися на мертвій деревині пізньої осені й на початку зими. Його шапинка зазвичай оливкова, зеленувато-коричнева або жовтувата, а пластинки світлі. Харчову придатність цього виду оцінюють неоднозначно, тому збирати його для їжі без надійного визначення не варто.

Які гриби можна побачити на деревах навіть у сильний холод

Узимку в лісі можна знайти не лише гриби, які використовують у кулінарії. На стовбурах і гілках можна побачити й інші види, чиї плодові тіла зберігаються протягом холодних місяців.

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Трутовик різнокольоровий. Росте на мертвій деревині, утворюючи тонкі віялоподібні шапинки з концентричними смугами різних відтінків. Плодові тіла зберігаються протягом року. Це не звичайний їстівний гриб, а радше помітний мешканець лісу. Трутовик справжній. Його тверді, схожі на копито плодові тіла ростуть на стовбурах дерев і можуть залишатися там упродовж кількох сезонів. Зазвичай трапляється на березах та інших листяних породах. Для кулінарного використання не підходить. Розщепка звичайна. Невеликі сіруваті плодові тіла цього гриба ростуть групами на мертвих гілках і стовбурах. Вони мають характерні розщеплені пластинки та можуть бути помітними навіть узимку. Через жорстку текстуру гриб не використовують як звичайний харчовий продукт. Дріжджовик жовтий, або тремела звивиста. Це невеликий жовтий драглистий гриб, який трапляється на гілках і деревині. У вологу погоду його плодові тіла стають помітнішими, а після висихання можуть зморщуватися. Взимку його можна побачити під час відлиг. Вушкоподібні та інші драглисті гриби. На мертвих гілках у холодний сезон трапляються різні види драглистих грибів, зокрема представники роду Exidia. Вони можуть бути чорними, бурштиновими або коричневими й часто нагадують краплі желе. Більшість таких знахідок не використовують у повсякденному харчуванні. Інші трутовики. На деревах узимку нерідко залишаються плодові тіла березової губки та інших багаторічних грибів. Вони не обов’язково активно ростуть у мороз, проте зберігаються на стовбурах і допомагають розкладати деревину.

Чи можна збирати гриби взимку

Зимові гриби найчастіше шукають на пнях, повалених стовбурах і живих деревах, особливо у вологих місцях біля водойм. Найкращі умови для появи нових плодових тіл створюють відлиги, коли температура тримається близько нуля або трохи вище. Під час тривалих сильних морозів активне зростання більшості видів сповільнюється або припиняється.

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Важливо пам’ятати: морозостійкість не означає, що гриб їстівний. Наприклад, зимовий опеньок можна сплутати з галериною облямованою — смертельно отруйним грибом, який також росте на деревині. Тому не збирайте незнайомі гриби лише за кольором, місцем росту чи порою року. Їстівність потрібно встановлювати за сукупністю ознак, а за найменшого сумніву відмовитися від збору.

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