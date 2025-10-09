Які гриби збирати восени: як відрізнити корисні від небезпечних

Жовтень — це пік грибного сезону / © Pixabay

У жовтні триває грибний сезон, і за дощової погоди на початку місяця є шанси на хороший урожай їстівних грибів.

Розповідаємо, які гриби можна знайти в лісі в жовтні і які види потрібно обходити стороною, щоб не отруїтися.

Які гриби збирати у жовтні

Зазвичай, жовтень багатий на врожай грибів. Але все залежить від теплих днів. Багато осінніх грибів дуже люблять росу, яка виникає від перепадів денної та нічної температури повітря. Якщо вона буде нижчою за норму, то з усього багатства осіннього грибного лісу будуть доступні лише найневибагливіші представники цього царства, а до них недосвідченим грибникам підходити не варто — надто вже вони схожі на отруйні гриби.

У жовтні, залежно від регіону України, можна знайти білі гриби, підберезники, підосичники, печериці, сироїжки, лисички, опеньки та грузді.

У другий місяць осені українці можуть зустріти у лісах такі види:

білі гриби

підберезники

подосиновики

печериці

сироїжки

опеньки

грузді

Загальновідоме правило: гриби потрібно зрізати. Якщо їх зривати — пошкоджується грибниця і наступного року грибів на цьому місці вже не буде. Викручувати з грибниці можна тільки трубчасті гриби. Наприклад, підосиновики, білі гриби, підберезники, моховики і маслюки.

Головне правило грибників залишається незмінним — збирати можна тільки добре знайомі гриби. Якщо не впевнені — у жодному разі не ризикуйте і не беріть.

Навіть якщо ви впевнені, що гриб їстівний, не нюхайте його і пробуйте на смак. Не можна брати гриби, які біля основи ніжки мають білий мішечок — пусте клубоподібне потовщення. Зіпсовані, в’ялі та перезрілі гриби також не потрібно збирати, бо у них дуже швидко накопичується отрута.

Нагадаємо, на Прикарпатті знайшли рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України.