Які яйця найкорисніші

Курячі яйця вважаються одним з найпопулярніших і найпоживніших продуктів у щоденному раціоні. Вони містять повноцінний білок, корисні жири, вітаміни групи B, а також важливі мікроелементи. Саме тому яйця часто рекомендують включати до меню як дітям, так і дорослим. Проте багато людей під час вибору звертають увагу на розмір і часто ставлять запитання: які яйця насправді корисніші — великі чи малі. Експерти з безпеки харчування дали остаточну відповідь.

Від чого залежить розмір яєць

Розмір курячих яєць здебільшого залежить від віку курки. Молоді кури зазвичай несуть менші яйця, водночас дорослі — значно більші.

Саме тому маленькі яйця часто вважають більш «молодими». У них жовток зазвичай має щільнішу структуру, а співвідношення жовтка до білка може бути трохи іншим, ніж у великих яйцях.

Які яйця вважаються смачнішими

Деякі кулінари та фермери зазначають, що менші яйця інколи мають насиченіший смак. Це пов’язано з тим, що їх несуть молоді кури, а жовток у таких яйцях може бути концентрованішим.

Завдяки цьому маленькі яйця часто використовують у домашній кухні для приготування страв, де важливий яскравий смак жовтка, наприклад, у соусах, омлетах або домашній випічці.

Чи є різниця у користі

З погляду харчової цінності великі та малі яйця майже не відрізняються. У них містяться ті самі поживні речовини: повноцінний білок, вітаміни A, D, E та групи B, а також холін, який важливий для роботи мозку.

Єдина різниця полягає в кількості цих речовин. Великі яйця просто містять трохи більше поживних компонентів через більший об’єм.

На що варто звертати увагу під час вибору яєць

Експерти радять звертати увагу не лише на розмір яйця, а насамперед на його свіжість та умови виробництва. Важливу роль відіграє раціон курей та умови їх утримання.

Яйця від курей, які отримують різноманітний корм і мають достатньо простору для руху, зазвичай мають насиченіший жовток і кращі смакові властивості.