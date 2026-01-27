ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
552
Час на прочитання
2 хв

Які яйця краще купувати — білі чи коричневі: остаточна відповідь експертів

Розвінчуємо міфи про яйця різного кольору: що впливає на їхню користь, смак і якість, а що — ні, та як вибрати найкращі для себе.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які яйця найкращі та найкорисніші

Які яйця найкращі та найкорисніші / © Freepik

Коли стоїш перед вітриною з яйцями, одне з перших питань, яке виникає: які краще купувати — білі чи коричневі? Дехто впевнений, що коричневі — натуральніші, інші кажуть, що колір шкаралупи впливає на смак і користь. Насправді, все значно простіше, бо колір оболонки не визначає жодних властивостей яйця. Розповідаємо, що справді важливо, і чому експерти радять звертати увагу не на колір, а на інші параметри.

Чому курячі яйця мають різний колір шкаралупи

Головне, що треба знати: колір шкаралупи залежить виключно від породи курки. Білі яйця несуть кури з білим пір’ям та світлими мочками на вухах, коричневі — кури з темним оперенням і мочками.

Що дійсно впливає на якість яєць

Експерти наголошують, що колір шкаралупи — це не про поживність, смак чи користь. Набагато важливішими є:

  • Раціон птиці. Кури, що харчуються якісним кормом з достатньою кількістю вітамінів, омега-кислот і зелених добавок, несуть яйця з більш насиченим жовтком та кращим смаком.

  • Умови утримання курей. Вільний доступ до трави та сонця також впливає на якість яєць. Кури, що живуть у стресі чи тісних клітках, несуть яйця із більш тонкою шкаралупою.

  • Свіжість. Чим свіжіше яйце, тим краща текстура білка і більш насичений аромат жовтка — незалежно від кольору.

Отже, якість залежить насамперед від харчування і догляду за птицею, а не від того, чи шкаралупа біла, чи коричнева.

Міфи, про які варто забути

  • «Коричневі яйця — корисніші». Це твердження не має наукового підґрунтя. Жодне дослідження не підтверджує, що колір шкаралупи змінює вміст білка, жирів чи вітамінів.

  • «Білі яйця гірші». Смак і поживність — це про те, чим годували курку, а не про колір шкаралупи.

Дата публікації
Кількість переглядів
552
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie