Які яйця краще купувати — білі чи коричневі: остаточна відповідь експертів
Розвінчуємо міфи про яйця різного кольору: що впливає на їхню користь, смак і якість, а що — ні, та як вибрати найкращі для себе.
Коли стоїш перед вітриною з яйцями, одне з перших питань, яке виникає: які краще купувати — білі чи коричневі? Дехто впевнений, що коричневі — натуральніші, інші кажуть, що колір шкаралупи впливає на смак і користь. Насправді, все значно простіше, бо колір оболонки не визначає жодних властивостей яйця. Розповідаємо, що справді важливо, і чому експерти радять звертати увагу не на колір, а на інші параметри.
Чому курячі яйця мають різний колір шкаралупи
Головне, що треба знати: колір шкаралупи залежить виключно від породи курки. Білі яйця несуть кури з білим пір’ям та світлими мочками на вухах, коричневі — кури з темним оперенням і мочками.
Що дійсно впливає на якість яєць
Експерти наголошують, що колір шкаралупи — це не про поживність, смак чи користь. Набагато важливішими є:
Раціон птиці. Кури, що харчуються якісним кормом з достатньою кількістю вітамінів, омега-кислот і зелених добавок, несуть яйця з більш насиченим жовтком та кращим смаком.
Умови утримання курей. Вільний доступ до трави та сонця також впливає на якість яєць. Кури, що живуть у стресі чи тісних клітках, несуть яйця із більш тонкою шкаралупою.
Свіжість. Чим свіжіше яйце, тим краща текстура білка і більш насичений аромат жовтка — незалежно від кольору.
Отже, якість залежить насамперед від харчування і догляду за птицею, а не від того, чи шкаралупа біла, чи коричнева.
Міфи, про які варто забути
«Коричневі яйця — корисніші». Це твердження не має наукового підґрунтя. Жодне дослідження не підтверджує, що колір шкаралупи змінює вміст білка, жирів чи вітамінів.
«Білі яйця гірші». Смак і поживність — це про те, чим годували курку, а не про колір шкаралупи.