Які яйця найкращі та найкорисніші / © Freepik

Реклама

Коли стоїш перед вітриною з яйцями, одне з перших питань, яке виникає: які краще купувати — білі чи коричневі? Дехто впевнений, що коричневі — натуральніші, інші кажуть, що колір шкаралупи впливає на смак і користь. Насправді, все значно простіше, бо колір оболонки не визначає жодних властивостей яйця. Розповідаємо, що справді важливо, і чому експерти радять звертати увагу не на колір, а на інші параметри.

Чому курячі яйця мають різний колір шкаралупи

Головне, що треба знати: колір шкаралупи залежить виключно від породи курки. Білі яйця несуть кури з білим пір’ям та світлими мочками на вухах, коричневі — кури з темним оперенням і мочками.

Що дійсно впливає на якість яєць

Експерти наголошують, що колір шкаралупи — це не про поживність, смак чи користь. Набагато важливішими є:

Реклама

Раціон птиці. Кури, що харчуються якісним кормом з достатньою кількістю вітамінів, омега-кислот і зелених добавок, несуть яйця з більш насиченим жовтком та кращим смаком.

Умови утримання курей. Вільний доступ до трави та сонця також впливає на якість яєць. Кури, що живуть у стресі чи тісних клітках, несуть яйця із більш тонкою шкаралупою.

Свіжість. Чим свіжіше яйце, тим краща текстура білка і більш насичений аромат жовтка — незалежно від кольору.

Отже, якість залежить насамперед від харчування і догляду за птицею, а не від того, чи шкаралупа біла, чи коричнева.

Міфи, про які варто забути