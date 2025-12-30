Які яйця найкорисніші: експерти назвали кращий спосіб приготування

Дієтологи визнали арені яйця найкориснішими / © Pixabay

Попри старі міфи про холестерин, сучасні дієтологи називають яйця «дієтичним джерелом енергії». Одне велике яйце містить близько 7,5 г білка, вітаміни B і D, і всього 78 калорій.

Але спосіб приготування має вирішальне значення. Видання Daily Mail разом з нутриціологом Робом Гобсоном склало рейтинг від найкращого до найгіршого методу.

1. Варені (Топ-вибір)

Це золотий стандарт. Варіння не додає зайвих жирів чи калорій.

Рідкий жовток (4-6 хв): Зберігає термочутливі нутрієнти, такі як холін та лютеїн (важливі для мозку та очей).

Круто зварені (10-12 хв): Роблять білок максимально засвоюваним (тіло засвоює 91% приготованого білка проти 51% сирого).

2. Пашот

Майже такі ж корисні, як варені, оскільки готуються без жиру. Єдиний мінус — втрата частини білка, якщо білок зварився не повністю або «розплився» у воді, а також додавання солі у воду.

3. Запечені (і страви типу шакшуки)

Хороший варіант, бо дозволяє готувати за нижчих температур, ніж смаження. Великий плюс — можливість додати овочі (томати, перець), що підвищує поживну цінність усієї страви.

4. Скрембл (бовтанка)

Може бути корисним, якщо не перестаратися з добавками. Часто в скрембл додають вершки або масло, що подвоює жирність. Експерти радять готувати на повільному вогні з краплею молока, а не вершків.

5. Смажені (Найменш корисні)

Висока температура може окислювати жири, а використання олії додає зайві калорії (близько 90 ккал і 10 г жиру на порцію). Якщо смажите, краще залишати жовток рідким (sunny-side up), щоб зменшити його контакт з високими температурами.

Чи викидати жовток?

Експерти категоричні: ні. Хоча в білку багато протеїну, 90% вітамінів, мінералів та антиоксидантів містяться саме в жовтку. Видаляючи його, ви позбавляєте себе основної користі продукту.

Нагадаємо, останнім часом білок став головною зіркою на полицях супермаркетів і в соцмережах: «high protein» пишуть на йогуртах, снеках, батончиках і навіть на попкорні. Але фахівці пояснюють, що організму потрібно значно менше, ніж нав’язує реклама.