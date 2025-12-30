- Дата публікації
Які яйця найкорисніші: експерти назвали кращий спосіб приготування
Яйця давно стали невіддільною частиною нашого раціону, проте суперечки про їхню користь та способи приготування не вщухають. Британські дієтологи розклали по поличках, який метод готування зберігає максимум поживних речовин
Попри старі міфи про холестерин, сучасні дієтологи називають яйця «дієтичним джерелом енергії». Одне велике яйце містить близько 7,5 г білка, вітаміни B і D, і всього 78 калорій.
Але спосіб приготування має вирішальне значення. Видання Daily Mail разом з нутриціологом Робом Гобсоном склало рейтинг від найкращого до найгіршого методу.
1. Варені (Топ-вибір)
Це золотий стандарт. Варіння не додає зайвих жирів чи калорій.
Рідкий жовток (4-6 хв): Зберігає термочутливі нутрієнти, такі як холін та лютеїн (важливі для мозку та очей).
Круто зварені (10-12 хв): Роблять білок максимально засвоюваним (тіло засвоює 91% приготованого білка проти 51% сирого).
2. Пашот
Майже такі ж корисні, як варені, оскільки готуються без жиру. Єдиний мінус — втрата частини білка, якщо білок зварився не повністю або «розплився» у воді, а також додавання солі у воду.
3. Запечені (і страви типу шакшуки)
Хороший варіант, бо дозволяє готувати за нижчих температур, ніж смаження. Великий плюс — можливість додати овочі (томати, перець), що підвищує поживну цінність усієї страви.
4. Скрембл (бовтанка)
Може бути корисним, якщо не перестаратися з добавками. Часто в скрембл додають вершки або масло, що подвоює жирність. Експерти радять готувати на повільному вогні з краплею молока, а не вершків.
5. Смажені (Найменш корисні)
Висока температура може окислювати жири, а використання олії додає зайві калорії (близько 90 ккал і 10 г жиру на порцію). Якщо смажите, краще залишати жовток рідким (sunny-side up), щоб зменшити його контакт з високими температурами.
Чи викидати жовток?
Експерти категоричні: ні. Хоча в білку багато протеїну, 90% вітамінів, мінералів та антиоксидантів містяться саме в жовтку. Видаляючи його, ви позбавляєте себе основної користі продукту.
Нагадаємо, останнім часом білок став головною зіркою на полицях супермаркетів і в соцмережах: «high protein» пишуть на йогуртах, снеках, батончиках і навіть на попкорні. Але фахівці пояснюють, що організму потрібно значно менше, ніж нав’язує реклама.