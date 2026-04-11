Які яйця не можна фарбувати на Великдень

Великдень традиційно асоціюється з фарбованими яйцями, однак не всі з них підходять для цього процесу.

Віра Хмельницька
Великодні яйця

Фарбування яєць на Великдень — це давня традиція, якої усі дотримуються. Щороку багато хто фарбує яйця, не підозрюючи, що деякі з них зовсім не підходять для цього.

Важливо знати, якщо фарбувати яйця з мікротріщинами, то фарба та оцет можуть проникати всередину, а це не лише впливає на смак, але й може бути небезпечно для здоров’я.

Яйця з порушеною цілісністю шкаралупи теж не можна фарбувати, адже вони швидше псуються, навіть якщо їх зварити.

Чим не можна фарбувати яйця

Класична безпечна фарба для пасхальних яєць повинна бути виготовлена ​​з харчового барвника, води та оцту. Варто шукати в магазинах будь-які барвники з позначкою безпечні для харчових продуктів.

Зокрема, не рекомендується застосовувати:

  • Анілінові фарбники. Вони містять токсичні речовини та можуть викликати отруєння.

  • Художні фарби — акварель, гуаш, фарби для стін. Вони не призначені для контакту з їжею.

  • Маркери, фломастери, чорнила, які не мають спеціального маркування «харчовий». Вони також небезпечні.

Раніше священник пояснив, чи можна святкувати Великдень двічі. Що каже Церква з цього приводу — читайте у новині.

