Які яйця не можна фарбувати на Великдень
Великдень традиційно асоціюється з фарбованими яйцями, однак не всі з них підходять для цього процесу.
Фарбування яєць на Великдень — це давня традиція, якої усі дотримуються. Щороку багато хто фарбує яйця, не підозрюючи, що деякі з них зовсім не підходять для цього.
Важливо знати, якщо фарбувати яйця з мікротріщинами, то фарба та оцет можуть проникати всередину, а це не лише впливає на смак, але й може бути небезпечно для здоров’я.
Яйця з порушеною цілісністю шкаралупи теж не можна фарбувати, адже вони швидше псуються, навіть якщо їх зварити.
Чим не можна фарбувати яйця
Класична безпечна фарба для пасхальних яєць повинна бути виготовлена з харчового барвника, води та оцту. Варто шукати в магазинах будь-які барвники з позначкою безпечні для харчових продуктів.
Зокрема, не рекомендується застосовувати:
Анілінові фарбники. Вони містять токсичні речовини та можуть викликати отруєння.
Художні фарби — акварель, гуаш, фарби для стін. Вони не призначені для контакту з їжею.
Маркери, фломастери, чорнила, які не мають спеціального маркування «харчовий». Вони також небезпечні.
