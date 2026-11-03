Які яйця корисніші — білі чи коричневі / © pexels.com

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Під час купівлі яєць багато хто віддає перевагу коричневим, вважаючи їх натуральнішими, смачнішими та кориснішими. Інші переконані, що білі яйця нічим не поступаються, а переплачувати за темну шкаралупу немає сенсу. Експерти пояснили, чи справді колір впливає на смак і поживність продукту. Відповідь може здивувати: вирішальне значення має не відтінок шкаралупи, а порода курки та її раціон.

Чому яйця бувають білими та коричневими

Колір шкаралупи залежить насамперед від генетики та породи курки. Птахи певних порід відкладають яйця з білою шкаралупою, інші — з коричневою. Відтінок формується завдяки пігментам, які додаються до шкаралупи під час її утворення.

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За інформацією Міністерства сільського господарства США, колір шкаралупи визначається породою курки й не свідчить про вищу якість або поживність яйця. Тому коричневий колір не означає, що продукт має більше вітамінів, білка чи мінералів.

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Які яйця поживніші: білі чи коричневі

За однакових умов утримання та харчування курей істотної різниці в поживному складі білих і коричневих яєць немає. Обидва види містять повноцінний білок, жири, вітаміни та мінерали.

Одне велике яйце в середньому забезпечує близько 6 грамів білка. Також у ньому є вітаміни A, D, E та групи B, холін, селен і фосфор. Ці речовини важливі для роботи нервової системи, обміну речовин, підтримання м’язів і нормального функціонування організму.

Водночас поживність може змінюватися залежно від корму. Наприклад, якщо курей годують спеціально збагаченими сумішами, яйця можуть містити більше омега-3 жирних кислот або вітаміну D. Такі відмінності пов’язані саме з раціоном птиці, а не з кольором шкаралупи.

Які яйця смачніші

На смак яйця впливають свіжість, корм курки та умови зберігання. Сам по собі коричневий або білий колір шкаралупи не робить продукт смачнішим.

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Навіть насиченість жовтка не є надійним показником поживності. Його відтінок залежить від кількості природних пігментів у кормі: кукурудза, зелень та інші рослинні компоненти можуть робити жовток яскравішим. Тому помаранчевий колір не означає автоматично, що яйце корисніше за те, у якого жовток світло-жовтий.

Чому коричневі яйця часто коштують дорожче

Різниця в ціні зазвичай пояснюється особливостями вирощування курей. Породи, які несуть коричневі яйця, нерідко мають більшу масу тіла та потребують більше корму. Витрати на виробництво можуть бути вищими, що впливає на кінцеву вартість продукту.

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