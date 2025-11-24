Які іграшки краще не вішати на ялинку 2026 року: вони не сподобаються Коневі

Ялинка. / © Фото з відкритих джерел

Символ прийдешнього 2026 року - Вогняний Кінь. Він енергійний, волелюбний та благородний. Щоб привернути удачу покровителя року, варто уникати декору, який може “не сподобатися” цьому сильному й темпераментному знаку.

Від яких іграшок краще відмовитися під час прикрашання ялинки цього року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Занадто блискучі прикраси

Кінь - тварина, яка цінує природність і гармонію. Надмірна кількість блиску, як і надто надто кислотні кольори можуть створити атмосферу метушливості. Це дуже суперечить врівноваженій натурі символу 2026-го року.

Іграшки з темою вогню

Хоч 2026 рік пов’язують із вогняною енергією, але символу наступного року не до вподоби надмірне нагромадження “палаючих” елементів. Тому фігурки полум’я, іграшкових факелів чи декору з агресивною червоно-помаранчевою символікою краще відкласти до 2027-го.

Декор із зображенням хижаків

Кінь - тварина, яка за природою уникає небезпеки. Фігурки вовків, левів, хижих птахів чи інших «хижаків» можуть символічно створити атмосферу напруги.

Важкі, металеві іграшки

Кінь не любить зайвих обмежень та “тягаря”. Саме тому іграшки з надмірною масою, металевими брязкальцями чи гучними елементами краще замінити на легші, тепліші та натуральні.

5. Пошкоджені чи дуже старі прикраси

Як і будь-якому благородному символу, Коню не до вподоби неохайність. Тріщини, вицвілі фарби та сколоті деталі краще відкласти.

