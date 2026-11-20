Ялинка. / © Pixabay

Реклама

Наступний 2027 рік за східним календарем буде під знаком Вогняної Кози. Ця тварина символізує спокій, добробут, творчість, гармонію і любов до природної краси. Вважається, що під час підготовки до зустрічі нового року варто враховувати вподобання його покровителя, зокрема й у святковому декорі ялинки.

Які іграшки не варто вішати на ялинку цього року, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Астрологи радять відмовитися від деяких ялинкових прикрас, які можуть суперечити характеру символу 2027-го. Особливу увагу варто звернути на кольори, форми і матеріали іграшок.

Реклама

Іграшки чорного кольору

Вогняна Коза тяжіє до теплих, природних і життєрадісних відтінків. Саме томі чорні кулі, темні фігурки і похмурі декоративні елементи краще залишити для іншого оформлення.

Надмірна кількість чорного кольору може створити атмосферу похмурості, яка не відповідає символіці року. Краще віддати перевагу золотому, кремовому, молочному, червоному і зеленому кольорам. Вони асоціюються з теплом, затишком і достатком.

Іграшки кислотних і неонових кольорів

Яскраво-рожеві, салатові, отруйно-жовті і неонові прикраси можуть виглядати надто зухвало. Адже, за східними традиціями, Коза цінує природність, витонченість і гармонію.

Надмірно строкатий декор порушує цілісність святкової композиції та створює візуальний хаос. Для ялинки краще обирати спокійні відтінки, які поєднуються між собою. Особливо доречними будуть природні кольори — зелений, бежевий, коричневий і золотистий.

Реклама

Іграшки-хижаки

Фігурки вовків, тигрів, левів та інших хижих тварин не найкраще вписуються в символіку року. Коза уособлює миролюбність, спокій і прагнення до безпеки, тому агресивні образи можуть суперечити її характеру. Такі прикраси також можуть створювати надто напружену атмосферу святкового оформлення.

Натомість можна повісити на ялинку фігурки овечок, кізочок, пташок або інших доброзичливих тварин. Вони краще відповідатимуть символіці 2027-го.

Гострі та агресивні елементи

Іграшки з гострими кутами, шипами, колючими деталями та незвичайними металевими формами краще не робити основою декору, бо символ цього року віддає перевагу м’яким лініям, плавним формам і затишку. Надто різкі елементи можуть порушувати відчуття гармонії та спокою.

Оберіть округлі кулі, фігурки з плавними контурами і прикраси з натуральних матеріалів. Вони допоможуть створити більш теплу й приємну атмосферу.

Реклама

Надмірно блискучі прикраси

Велика кількість іграшок із надмірним блиском може зробити ялинку перевантаженою. Вогняній Козі приписують любов до природної краси, тому надмірна штучність не відповідає її символіці.

Окрім того, небажано поєднувати багато різних фактур, кольорів і блискіток одночасно. Краще обрати кілька виразних прикрас із дерева, скла, тканини або кераміки. Такий декор матиме більш вишуканий вигляд і додасть оселі затишку.

Нагадаємо, тарологиня назвала найкращі дати, коли прикрашати ялинку цього року. Вважається, що правильно обраний день допомагає залучити фінансове благополуччя, кар’єрний успіх, кохання, сімейну гармонію та нові можливості.

Новини партнерів