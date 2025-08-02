Які картини не можна вішати вдома: накличуть самотність, конфлікти, сварки, депресію та хвороби

Які картини не можна вішати вдома на стінах / © unsplash.com

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Навіть психологи згідні з певними народними прикметами, які стосуються картин на стінах наших квартир чи будинків. Вважається, те, що людина бачить щодня, підсвідомо формує її внутрішні установки. Тому одні картини можуть надихнути, а інші накликати депресію чи фізичні хвороби.

Зображення насильства, війни, страждань

Психологи вважають, що від таких витворів мистецтва слід триматися якнайдалі. Їхнє місце в музеях та галереях, а не у вас вдома. Вони демонструють хаос, біль, пошкодження, а тому приносять в оселю вібрації конфлікту. Часто в квартирах, де на стінах висять подібні картини, панує атмосфера вічної війни, сварок, стресу.

Смерть і руйнування

Картини з пошкодженими чи розбитими предметами, руїнами, жертвами принесуть у всі сфери вашого життя застій, енергію хаосу та негативу.

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Самотні постаті

Самотня людина, зображена на картині, несе у собі відчуття безнадію та відчаю. Такі витвори мистецтва провокують напади депресії, а ще перешкоджають побудові гармонійних стосунків. Вони наче нав’язують людям енергію самотності.

Зів’ялі квіти

Вони символізують життя, яке вже минуло. За словами експертів, подібні картини можуть гальмувати появу чогось нового, світлого, хорошого. Ви наче закриваєтесь від кар’єри, проєктів, стосунків і ставите життя на паузу.

Стихійні лиха

Повені, виверження вулканів, шторми тощо — це природні стихії, якими людина не може керувати. Подібні картини створюють в оселі відчуття тривоги, нестабільності, смутку, очікування чого поганого. А це позбавляє вас спокою, який повинен панувати в будинку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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