Які кава та чай вважаються найнебезпечнішими, але всі регулярно вживають ці напої

Яку каву та чай краще не пити, вони небезпечні для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Кава та чай — два найпопулярніші напої у світі, без яких багато хто не уявляє початку свого дня. Вони дарують бадьорість, зігрівають і створюють атмосферу затишку в осінні прохолодні вечори. Проте лікарі й нутриціологи наголошують, що не кожна чашка однаково корисна. Деякі види кави та чаю, які ми звикли вживати щодня, можуть завдавати шкоди організму, особливо за надмірного споживання.

Які найнебезпечніші види кави

Розчинна кава низької якості. Вона часто містить домішки, ароматизатори та стабілізатори. У процесі виробництва натуральні зерна піддаються агресивній термообробці, втрачають більшість корисних речовин, а іноді замінюються дешевими сурогатами. Регулярне вживання такої кави може спричинити проблеми з печінкою та серцем.

Кава з великим вмістом кофеїну. Надмірно міцний еспресо або кілька чашок поспіль підвищують тиск, провокують безсоння й перевтому нервової системи. Особливо небезпечна така кава для людей з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями.

Які найнебезпечніші види чаю

Пакетований чай з ароматизаторами. Більшість дешевих пакетиків містять не цілісне листя, а пилок і залишки чаю. Аромат і колір часто досягаються за рахунок хімічних добавок, які за регулярного вживання можуть накопичуватися в організмі.

Занадто міцний чорний чай. Як і кава, такий напій перевантажує серце та судини, може викликати безсоння й головний біль. При заварюванні занадто великої кількості листя вивільняються дубильні речовини, які негативно впливають на шлунок.

Які напої краще пити, щоб не було шкоди для здоров’я