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Які хатні справи потрібно робити щонеділі: допоможуть підготуватися до нового тижня
Неділя — це не лише ідеальний день для відпочинку, але й час, коли можна підготуватися до нового робочого тижня. Завдяки цьому переліку простих справ ви зможете навести лад, створивши відчуття контролю в своєму будинку.
Фахівці розповіли виданню Better Homes and gardens, які п’ять хатніх справ потрібно зробити в неділю, щоб підтримувати в оселі чистоту протягом всього тижня.
Прання білизни
Саме на вихідних найкращий час, щоб випрати не лише брудний одяг, але й білизну, рушники тощо. Пам’ятайте, що фахівці радять прати постіль раз на тиждень, а тому рекомендовано зробити це вашою щонедільною звичкою. Рушники у ванній кімнаті змінюють частіше, але ви завжди можете тримати чисті про запас. Про маленькі і кухонні рушнички також не слід забувати — вони забруднюються найбільше.
Перевірте продукти в холодильнику
За робочий тиждень в ньому можуть накопичитися коробки з доставки їжі чи зіпсовані страви. Їх потрібно повикидати. Непогано вести перелік тих продуктів, які можуть от-от зіпсуватися — тоді ви зможете використати їх протягом тижня. Не забувайте протерти дверцята і полички.
Очищення малозавантажених зон
Вітальня, кухня та інші зони потребують прибирання кілька разів на тиждень, особливо, якщо у вас є діти чи домашні улюбленці. Але є й ті приміщення, куди ви заходите значно рідше. Неділя — ідеальний час, щоб там поприбирати. Щоб зменшити навантаження, можете чергувати їх щотижня, а не витрачати час на щонедільне генеральне прибирання всього будинку.
Чистка посудомийної машини
Якщо у вас є посудомийна машина, пам’ятайте, що вона теж вимагає очищення. Давно не заглядали всередину? Тоді обов’язково очистіть фільтр і приберіть залишки їжі. Фільтр найкраще чистити водою з оцтом чи милом. Не забудьте запустити один холостий цикл.
Робоче місце теж потребує порядку
Обов’язково переглядайте свій робочий стіл, якщо ви працюєте з дому, хоча б раз на тиждень. Найкраще це робити, звичайно, у вихідні дні. Подивіться, можливо щось потребує організації чи заміни. За чистим столом ви почнете робочий тиждень з новими силами.