Які хвороби можуть загрожувати кожному знаку зодіаку: пояснення астрологів

Які хвороби загрожують кожному знаку зодіаку / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Хоча сучасна медицина не ставить астрологію на перше місце, все ж багато хто помічає, що представники одного знаку зодіаку мають подібні проблеми зі здоров’ям. Астрологи пояснюють це впливом планет і стихій. Розповідаємо, до яких захворювань схильний кожен знак і як мінімізувати ризики.

Овен

Овни мають вразливу зону — це голова й опорно-руховий апарат. Їх можуть турбувати мігрені, шийний остеохондроз і запалення суглобів. Овнам треба уникати перевантажень, регулярно розминати шию та плечі, додати в раціон білок, кальцій і омега-3.

Телець

Тельці можуть стикатися з нервовими зривами та депресивними станами, бо мають схильність до накопичування емоцій. Їм варто добре спати, практикувати усвідомленість і за потреби звертатися до психолога.

Реклама

Близнята

Їхні слабкі зони — це легені та імунна система. Близнят можуть турбувати часті застуди, бронхіти, загальна слабкість. Цей знак має загартовуватися, виконувати дихальні вправи і більше гуляти на свіжому повітрі.

Рак

Раки мають проблеми із травленням і щитовидною залозою. Їхнє здоров’я часто залежить від настрою. Ракам треба їсти продукти з умістом йоду, не перевтомлюватися й частіше відвідувати ендокринолога.

Лев

Вразливі місця всіх Левів — це печінка та серцево-судинна система. Надмірне вживання алкоголю та жирної їжі може завдати шкоди. Що допоможе: харчування, багате на овочі, відмова від алкоголю, а також активний спосіб життя.

Діва

Діви мають чутливу підшлункову залозу та схильні до коливання рівня цукру в крові. Їм треба контролювати свій раціон, обмежити вживання солодощів, ввести більше клітковини й уникати переїдання.

Реклама

Терези

Слабке місце Терезів — нирки та сечовивідна система. Неправильне харчування чи недостатнє споживання води — їхні найголовніші вороги. Терезам треба пити більше води, вживати мінімум солі, не зловживати кавою та газованими напоями.

Скорпіон

Скорпіони мають схильність до вживання алкоголю й тютюнових виробів, які шкодять внутрішнім органам. Їм варто повністю відмовитися від шкідливих звичок, робити регулярну детоксикацію організму та займатися спортом.

Стрілець

Стрільці часто страждають від гастритів, виразок та переїдання. Їм необхідно уникати гострої їжі, зменшити вживання кави й алкоголю, дотримуватися правил здорового харчування.

Козоріг

Козороги часто потерпають від головного болю, підвищеного тиску та емоційного вигорання. Порада: більше відпочинку, прогулянки на природі, регулярне медичне обстеження, йога чи медитація.

Реклама

Водолій

Їхнє вразливе місце — це шкіра та алергічні реакції, часто мають сезонні прояви алергії й висипання. Водоліям треба пройти обстеження у алерголога та придбати натуральні засоби догляду за шкірою.

Риби

Риби мають схильність до коливань артеріального тиску та розладів сну. Їхнє самопочуття залежить від емоційного стану. Їм необхідно мати стабільний режим сну, вживати продукти для зміцнення серця — горіхи, зелень, рибу.