Які кімнатні квіти відлякують гроші та чоловіків: їх краще не тримати на своєму підвіконні

Кімнатні квіти приносять багато користі, окрім своєї привабливості. Рослини очищають та освіжають повітря, насичуючи його киснем. До того ж, слугують ідеальним елементом декору для будь-якої оселі. Та не всі кімнатні рослини можна тримати у своєму домі, як наголошують езотерики. Є такі, які своєю енергетикою негативно впливають на мешканців будинку. Розповідаємо, які кімнатні квіти можуть бути причиною самотності, відсутності грошей та інших негараздів, посилаючись на ресурс Ukr.Media.

Папороть. Експерти з езотерики вважають цю квітку небезпечним енергетичним вампіром. Адже кімнатна рослина може викликати у людини апатію, відчуття втоми, тривожність і навіть депресію.

Плющ та інші в’юнкі квіти. У народі ці рослини називають «чоловікогонами». Тому їх не можна тримати у своєму домі, особливо самотнім жінкам. До того ж, ці в’юнкі рослини негативно впливають на настрій та здоров’я чоловіків.

Дифенбахія. Ця рослина з білими прожилками на листях насправді вкрай токсична, тому її не рекомендовано тримати в будинках, де є маленькі діти. До того ж, вона має руйнівний вплив на сімейні стосунки, рослина ніби живиться сварками та негативом. Найкраще тримати цю квітку в офісному приміщенні.

Монстера. Вважається, що ця тропічна рослина руйнує навіть найміцніші стосунки. Монстера символізує самотність та заважає створити міцну родину.

Фікус. Якщо у вас постійні проблеми з грошима, це може відбуватися тому, що у вашому домі є фікус. Ця кімнатна рослина блокує фінансові потоки та успіхи в роботі. Також може провокувати на емоційні покупки, що загрожуватиме банкрутством та борговими зобов’язаннями.

Орхідея. Так, ця прекрасна квітка настільки гарна, що росте практично на кожному підвіконні. Однак не все так просто з цією рослиною. Орхідея може живитися жіночою енергією. Через постійний контакт із квіткою, її власниця може відчувати емоційне та фізичне виснаження, а також втрачатиме привабливість для чоловіків.