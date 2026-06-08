Які кімнатні квіти влітку треба виносити на подвір’я чи балкон, а які краще залишити на підвіконні

Які квіти треба виносити на балкон / © www.freepik.com/free-photo

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Із настанням літа багато власників кімнатних рослин замислюються над тим, чи варто виносити своїх зелених улюбленців на балкон, терасу або подвір’я. Свіже повітря, природне освітлення та перепади денних і нічних температур справді можуть позитивно впливати на розвиток багатьох культур. Однак деякі рослини надзвичайно чутливі до прямих сонячних променів, вітру та різких змін умов. Саме тому важливо знати, які квіти отримають користь від літнього «відпочинку» на вулиці, а які краще залишити на звичному підвіконні.

Ці кімнатні рослини люблять літо на свіжому повітрі

Фахівці рекомендують виносити на балкон або в сад герань, фуксію, олеандр, бугенвілію, цитрусові дерева, гібіскус і більшість сукулентів. На відкритому повітрі вони отримують більше світла, краще провітрюються та активно нарощують зелену масу.

Також чудово почуваються на балконах хлорофітум, аспарагус, лавр, мирт і різноманітні кактуси. Проте привчати рослини до сонця потрібно поступово. Якщо одразу винести квітку з кімнати під прямі сонячні промені, листя може отримати опіки.

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Які квіти краще залишити на підвіконні

Деякі популярні кімнатні рослини дуже погано реагують на літню спеку, вітер та різкі перепади температур. До них належать спатифілум, антуріум, дифенбахія, аглаонема, маранта, калатея та більшість орхідей.

Особливо обережними слід бути з фіалками. Їхнє ніжне листя швидко страждає від прямих сонячних променів, а сильний вітер може пошкодити квітконоси. Тропічні рослини, які звикли до стабільного мікроклімату, зазвичай почуваються значно краще в приміщенні.

Монстера, фікус і драцена: особливий підхід

Окремої уваги заслуговують великі декоративно-листяні рослини. Монстеру, фікус Бенджаміна та драцену можна виносити на літо на балкон або терасу, але лише в напівзатінок. Вони не люблять прямого полуденного сонця, яке може залишати опіки на листках.

Такі рослини також дуже чутливі до протягів. Якщо балкон відкритий і часто продувається вітром, краще залишити їх у кімнаті або знайти максимально захищене місце.

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Як правильно переносити рослини на вулицю

Флористи радять починати перенесення лише тоді, коли нічна температура стабільно перевищує +12…+15 градусів. Спочатку рослини виносять на кілька годин у затінене місце, поступово збільшуючи час перебування на відкритому повітрі.

Не менш важливо стежити за поливом. Влітку на балконі чи подвір’ї ґрунт висихає значно швидше, ніж у приміщенні. Через це рослини можуть потребувати частішого зволоження та підживлення.

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