Які кімнатні рослини залучають щастя та гроші в дім: їх обов’язково треба мати на своєму підвіконні

Наші предки вірили, що кожна рослина має свою енергетику — одні очищують повітря, інші притягують любов, гармонію та достаток. Сучасні біоенергетики теж стверджують, що деякі кімнатні квіти не лише прикрашають оселю, а й створюють у ній атмосферу затишку, радості та успіху. Якщо хочете, щоб у домі завжди панували гармонія та спокій і не переводилися гроші, обов’язково поставте на підвіконня хоча б одну з цих кімнатних рослин.

Товстянка — дерево грошей і стабільності. Цю рослину ще називають «грошовим деревом», вважається, що її округле листя нагадує монети, тому вона символізує матеріальний добробут. Щоб активізувати енергію достатку, фахівці радять посадити товстянку власноруч у глиняний горщик і поставити її на східному або південно-східному підвіконні. Грошове дерево також очищує повітря та допомагає домочадцям приймати розсудливі фінансові рішення.

Орхідея — магніт для любові, щастя та внутрішньої гармонії. Орхідея приносить у дім жіночу енергію, красу й натхнення. Вона вчить радіти дрібницям і залучає гармонію в стосунки. Якщо поставити орхідею у спальні чи вітальні, вона допоможе зберегти ніжність і взаєморозуміння між партнерами. До того ж, ця прекрасна квітка очищує енергетику простору, вбираючи негатив і тривогу.

Заміокулькас. У народі його називають «доларовим деревом». Заміокулькас вважається символом успішної кар’єри та фінансових можливостей. Ця рослина чудово почувається навіть у тіні, не потребує частого поливу й приносить удачу тим, хто працює над розвитком власної справи. Чим сильнішим й здоровішим росте заміокулькас, тим стабільнішим буде ваш добробут.