Які кімнатні рослини залучають щастя та гроші в дім: їх обов’язково треба мати на своєму підвіконні

Навіть простий зелений декор може стати справжнім магнітом для позитивної енергії та удачі.

Які кімнатні рослини притягують щастя та гроші

Які кімнатні рослини притягують щастя та гроші / © Freepik

Наші предки вірили, що кожна рослина має свою енергетику — одні очищують повітря, інші притягують любов, гармонію та достаток. Сучасні біоенергетики теж стверджують, що деякі кімнатні квіти не лише прикрашають оселю, а й створюють у ній атмосферу затишку, радості та успіху. Якщо хочете, щоб у домі завжди панували гармонія та спокій і не переводилися гроші, обов’язково поставте на підвіконня хоча б одну з цих кімнатних рослин.

Які кімнатні квіти залучають щастя та гроші у дім: ці зелені талісмани варто тримати на підвіконні

  • Товстянка — дерево грошей і стабільності. Цю рослину ще називають «грошовим деревом», вважається, що її округле листя нагадує монети, тому вона символізує матеріальний добробут. Щоб активізувати енергію достатку, фахівці радять посадити товстянку власноруч у глиняний горщик і поставити її на східному або південно-східному підвіконні. Грошове дерево також очищує повітря та допомагає домочадцям приймати розсудливі фінансові рішення.

  • Орхідея — магніт для любові, щастя та внутрішньої гармонії. Орхідея приносить у дім жіночу енергію, красу й натхнення. Вона вчить радіти дрібницям і залучає гармонію в стосунки. Якщо поставити орхідею у спальні чи вітальні, вона допоможе зберегти ніжність і взаєморозуміння між партнерами. До того ж, ця прекрасна квітка очищує енергетику простору, вбираючи негатив і тривогу.

  • Заміокулькас. У народі його називають «доларовим деревом». Заміокулькас вважається символом успішної кар’єри та фінансових можливостей. Ця рослина чудово почувається навіть у тіні, не потребує частого поливу й приносить удачу тим, хто працює над розвитком власної справи. Чим сильнішим й здоровішим росте заміокулькас, тим стабільнішим буде ваш добробут.

  • Спатифілум. Цю ніжну рослину недаремно називають «жіночим щастям». Вона допомагає знайти кохання тим, хто самотній, а у сімейних парах підтримує мир і гармонію. Спатифілум також очищує повітря від токсинів і надає відчуття легкості. Якщо хочете, щоб у стосунках панували любов і довіра — поставте його біля вікна у спальні.

