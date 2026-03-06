Які кольори одягу додають віку та зайвої ваги: їх у жодному разі не можна носити жінкам за 50

Що не можна носити жінкам після 50 / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

З віком жінки починають уважніше ставитися до вибору одягу, адже правильно підібрані кольори можуть освіжити обличчя, підкреслити природну красу та навіть візуально омолодити. Натомість невдалі відтінки здатні зробити шкіру тьмяною, підкреслити зморшки та додати кілька зайвих років. Стилісти наголошують: деякі кольори можуть ще й створювати ефект зайвої ваги. Тому жінкам після 50 варто особливо уважно ставитися до палітри гардероба, щоб образ мав вигляд легкий, сучасний і гармонійний.

Коричневий

Що не можна носити жінкам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Коричневі відтінки часто роблять образ важким і візуально додають віку. Особливо це помітно, якщо такий колір перебуває близько до обличчя, наприклад, у светрах, пальтах або блузах.

Цей відтінок може підкреслювати втому шкіри та робити її більш сіруватою. Через це риси обличчя мають жорсткіший вигляд. Набагато краще замінити його теплими карамельними чи нюдовими відтінками.

Реклама

Брудний сірий

Що не можна носити жінкам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Сірий колір сам собою універсальний, але його невиразні та змішані відтінки здатні додати кілька років навіть молодим жінкам. Для пані за 50 такий колір — табу, він може підкреслювати нерівний тон шкіри та робити обличчя втомленим.

Крім того, невиразний сірий часто створює ефект масивної фігури. Саме тому стилісти радять вибирати благородні варіанти чистого сірого кольору, які мають елегантний вигляд та не обтяжують образ.

Фіолетовий

Що не можна носити жінкам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Глибокі фіолетові відтінки деколи надають образу ефектності, однак вони підходять далеко не всім. У зрілому віці такий колір здатний підкреслювати тіні під очима та робити шкіру більш блідою.

Якщо одяг повністю виконаний у темно-фіолетових кольорах, образ може мати надто суровий та важкий вигляд. Краще вибирати світліші відтінки, наприклад, лавандовий або бузковий, які мають значно ніжніший вигляд.

Реклама

Гірчичний та невиразний жовтий

Що не можна носити жінкам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Жовтий колір може освіжати, але лише тоді, коли він чистий і яскравий. Брудно-жовті та гірчичні відтінки часто роблять шкіру тьмяною й підкреслюють вікові зміни.

Такий колір також здатний візуально додавати об’єму фігурі, особливо якщо це сукні, светри чи пальта.

Невиразний зелений

Що не можна носити жінкам за 50 / © www.freepik.com/free-photo

Зелений колір із землистим відтінком робить загальний образ занадто похмурим. Якщо такий відтінок повністю домінує в одязі, він може підкреслювати зморшки та нерівності шкіри.

Щоб цього уникнути, стилісти радять вибирати насичений зелений колір — він надасть загальному образу весняної свіжості та грайливості.