Які кольори волосся будуть в моді восени 2025 року: п’ять основних відтінків і кому вони пасують

Які кольори волосся в тренді восени 2025 року / © unsplash.com

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До найбільш популярних кольорів цього сезону належать ніжний кашеміровий блонд, яскравий мідний рудий, насичений теплий мокко та холодний скандинавський попелястий. Фахівці представили добірку наймодніших відтінків, які вже завоювали визнання серед професіоналів і їхніх клієнтів.

Кашеміровий блонд

Кашеміровий блонд / © Vogue

Також можна замінити на медовий блонд.

Цей відтінок нагадує затишний теплий светр: ніжний, бежево-медовий з карамельними відблисками, він дарує волоссю натуральну живу текстуру — без зайвого блиску, але з глибиною і вишуканістю.

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Щоб отримати ідеальний результат, попросіть у стиліста делікатні “babylights” навколо обличчя і регулярне тонування кожні шість тижнів для запобігання жовтизні.

Цей колір ідеально підходить власницям світлої шкіри з прохолодним відтінком, акцентуючи увагу на зелених, карих і блакитних очах.

Імбирний пряник

Імбирний пряник / © Vogue

Альтернативний вибір — насичений мідний відтінок.

Це сучасна інтерпретація класичної міді, більш глибока та тепла. Відтінок поєднує в собі нюанси кориці, бурштину і сонячного апельсина, створюючи на волоссі ефект ніжного, мерехтливого полум’я.

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Поради для стиліста: обирайте напівперманентну фарбу з теплими рудо-оранжевими відблисками, при цьому коріння варто зробити трохи темнішим для додаткової глибини.

Ідеально підходить брюнеткам, які прагнуть експериментувати з рудими кольорами, особливо якщо шкіра має теплий відтінок.

Мокко мус

Мокко мус / © Vogue

Ще один варіант — теплий шоколад із карамельними відблисками.

Це ідеальне поєднання насиченого шоколадного тону з ніжними карамельними пасмами, що створює багатогранний, вишуканий і “апетитний” колір. Він виглядає природно, розкішно та надзвичайно доречний для осіннього образу.

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Що запропонувати стилісту: основу роблять нейтральною, доповнюючи теплими й прохолодними карамельними переливами за технікою air-touch або foliage для максимальної натуральності.

Підходить практично всім, особливо гармонійно виглядає на оливковій чи теплій шкірі.

Скандинавський блонд

Скандинавський блонд / © Vogue

Ще один варіант — попелясто-платиновий блонд.

Це холодний, майже льодовий відтінок, з освітленими пасмами навколо обличчя, нейтральною основою та тонкими бежевими нюансами. Такий блонд зберігає природну свіжість і елегантність.

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Що варто сказати стилісту: оберіть світлу базу з поєднанням кількох світлих тонів і додайте глосування з бежевим пігментом, уникаючи жовтизни та сірості.

Цей відтінок найкраще підходить досвідченим блондинкам із холодними або нейтральними відтінками шкіри.

Кола вишня

Кола вишня / © Vogue

Ще одна смілива альтернатива — темно-каштановий із червоним відтінком.

Це глибокий брюнет із вишневими переливами, які грають на світлі, створюючи атмосферу загадковості та розкоші.

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Для стиліста: вибирайте насичену брюнетову базу з глянцевими вишневими пасмами і забезпечуйте регулярне тонування для підтримки інтенсивності кольору.

Ідеально підходить для власниць теплої шкіри та темних очей, надаючи волоссю додатковий об’єм і блиск без надмірної яскравості.