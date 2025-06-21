ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1114
Час на прочитання
2 хв

Які комахи в будинку попереджають про нещастя, а які — приносять з собою удачу: народні прикмети

Наші пращури вірили, що комахи з’являються в будинку не просто так. Інколи вони можуть стати попередженням про події в майбутньому.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які комахи в будинку попереджають про нещастя, а які — приносять з собою удачу

Які комахи в будинку попереджають про нещастя, а які — приносять з собою удачу / © Pixabay

Згідно з народними прикметами, якщо в будинок залетіла оса, засмучуватися не варто. Ця комаха є гарним знаком і символізує прихід добробуту та добра у ваше життя.

Наші предки вірили, що оси в жодному разі не полетять в будинок з негативною енергетикою, навіть влітку. А ось восени побачити осу в приміщенні означає, що скоро прийдуть справжні холоди.

Сьогодні появу мурах сприймають негативно і намагаються всілякими засобами позбутися їх. А ось в давнину вірили, що мурахи приносять в оселю фінанси і щастя. Також вони залучають в дім позитивну енергію, захищаючи вас і членів родини від злого ока.

Якщо до вашого будинку залетів жук сонечко, це ще один показник добробуту в найближчому майбутньому. Народні прикмети говорять, що він ніколи не прилітає туди, де відчутна негативна енергетика. Сонечка з’являються в оселі, де живуть добрі і щирі люди.

Побачили у себе в будинку будь-якого жука? Знайте, що найближчого часу на вас чекають нові починання. Якщо жук якраз переповзає через поріг будинку, значить радісна звістка вже от-от з’явиться.

Жуки з панцирем зеленого кольору (смарагдового відтінку) означають важливі звістки.

А ось колорадський жук означає негатив — на вас чекають проблеми з фінансами. Якщо ви його побачили в себе в домі, зменшіть витрати, не давайте грошей в борг.

З’явилася міль в оселі — можливі фінансові втрати та навіть бідність.

Перед очима спускається зі стелі маленький павучок — значить, скоро почуєте гарну звістку.

Якщо ж до будинку залетів метелик, обов’язково зловіть його акуратно і випустіть на вулицю. Таких гостей вбивати не можна. За прикметами, метелики є душами ваших рідних, які прилетіли в гості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie