Які команди потрібно вивчити собаці: кінолог розповів про базовий перелік

Які команди потрібно вивчити собаці / © unsplash.com

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Про основи дресирування собак розповів у коментарі для РБК-Україна професійний кінолог Олексій Локтіонов.

За його словами, перш за все пес має чітко впізнавати й реагувати на власне ім’я — це стартова точка будь-якого навчання. Другою ключовою навичкою є команда “до мене”, яка означає не просто підійти до господаря, а й зупинитися поруч, сісти та підтримувати контакт, не відволікаючись і не відбігаючи.

Ще однією важливою базовою командою Локтіонов називає “гуляй” — це сигнал, який дає тварині дозвіл вільно рухатися.

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Кожна команда повинна мати чітке завершення — і це не просто похвала чи частування, а саме дозвіл на припинення дії, пояснює фахівець. За його словами, типовою помилкою є ситуація, коли собака виконує команду, отримує ласощі й одразу тікає. У такому випадку тварина не вчиться чекати на справжній сигнал завершення, що знецінює навчання.

До базового набору обов’язкових команд, які має засвоїти пес, входять:

“поруч”;

“сидіти”;

“лежати”;

“місце”;

“не можна” — проте ця команда вводиться не одразу.

Кінолог наголошує: перш ніж забороняти, потрібно навчити.

Окрім того, після кожного правильно виконаного завдання варто дати песикові ласощі — це позитивне підкріплення, на якому ґрунтується результативне дресирування.

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Чи варто карати собаку — і що саме вважати покаранням

Кінолог Олексій Локтіонов наголошує: усе залежить від контексту. Наприклад, у його практиці покаранням може слугувати момент, коли під час активної гри собаці несподівано дають команду “сидіти” — тобто переводять у стан спокою, самоконтролю та дисципліни. Такий підхід не травмує, а навпаки — формує витримку.

У кінології, за словами експерта, інколи допускається легке коротке посмикування повідка як засіб корекції. Але крик чи тим більше фізичне насильство є абсолютно неприйнятними. Агресивно поводяться ті, хто не розуміє поведінки тварини або сам емоційно нестабільний.

Поширеною помилкою є сварити собаку за щось, що вона зробила кілька годин тому. Це не має жодного сенсу. Собака спроможний пов’язати дві дії між собою лише в межах трьох секунд. А коли ми формуємо нову навичку — часова рамка ще менша, буквально до секунди, пояснює Локтіонов.

Якщо ж покарання настає значно пізніше — наприклад, після повернення додому, — тварина не зрозуміє, за що її сварять. Вона лише почне асоціювати ваше повернення з негативом і боятися вас.

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Собаку не потрібно карати — її потрібно виховувати, підкреслює експерт.

А виховання — це, передусім, задоволення базових потреб: у русі, спілкуванні, взаємодії з людиною. Це також поступове навчання залишатися на самоті вдома та адаптація до життя поруч із людьми.