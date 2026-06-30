Як правильно вибирати кришки для консервації / © pixabay.com

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У сезон домашньої консервації багато господинь замислюються, які металеві кришки краще обрати для закочування банок — білі чи жовті. На перший погляд вони відрізняються лише кольором, однак насправді різниця полягає у покритті металу, а від цього залежить довговічність заготовок, безпечність продуктів і навіть смак консервації. Розповідаємо, у чому особливості кожного виду кришок і для яких заготовок вони підходять найкраще.

Чим відрізняються білі та жовті кришки

Основна різниця полягає не у кольорі, а в матеріалі захисного покриття.

Білі кришки виготовляють із жерсті, покритої харчовим оловом або спеціальним захисним лаком. Таке покриття добре захищає метал від контакту з продуктами та вважається універсальним.

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Жовті кришки мають додаткове лакове покриття золотистого кольору. Воно забезпечує кращий захист від кислот, солі та інших агресивних речовин, які містяться в овочах, ягодах і фруктах.

Саме тому колір часто є підказкою щодо призначення кришки.

Для яких заготовок краще використовувати білі кришки

Білі кришки чудово підходять для консервації:

варення;

джемів;

компотів;

соків;

фруктового пюре;

солодких сиропів.

Якщо продукція не містить великої кількості оцту або кислоти, якісної білої кришки буде цілком достатньо.

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Коли варто обирати жовті кришки

Жовті кришки рекомендують використовувати для:

маринованих огірків;

помідорів;

кабачків;

грибів;

овочевих салатів;

аджики;

лечо;

консервації з великою кількістю оцту чи лимонної кислоти.

Завдяки міцнішому захисному покриттю вони краще протистоять корозії та рідше окиснюються під час тривалого зберігання.

Чи впливає колір кришки на якість консервації

Сам по собі колір не визначає якість. Найважливіше, щоб кришка була виготовлена з харчової жерсті, мала рівну поверхню без подряпин, вм’ятин і слідів іржі.

Не менш важливо звернути увагу на гумове ущільнювальне кільце. Воно повинно бути еластичним, без тріщин і деформацій. Саме від нього багато в чому залежить герметичність банки.

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Як вибрати якісні кришки

Перед придбанням уважно огляньте паковання та самі кришки. Якісна продукція має такі ознаки:

рівне захисне покриття без подряпин;

відсутність іржі та темних плям;

міцний метал без деформацій;

щільна та еластична гумка;

зазначений виробник і дата виготовлення.

Краще не купувати кришки, які тривалий час зберігалися у вологому приміщенні або мають навіть незначні пошкодження.

Чи можна використовувати кришки повторно

Фахівці радять застосовувати металеві кришки для консервування лише один раз. Після відкривання банки ущільнювач уже не забезпечує повної герметичності, а сам метал може деформуватися.

Повторне використання значно підвищує ризик псування консервації, появи цвілі та проникнення повітря.

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Який варіант все ж кращий

Однозначної відповіді немає, адже все залежить від того, що саме ви консервуєте.

Білі кришки добре підходять для солодких заготовок і продуктів із невисокою кислотністю. Жовті вважаються більш універсальними та стійкими до агресивного середовища, тому саме їх більшість досвідчених господинь використовує для овочевої консервації, маринадів і заготовок із додаванням оцту.

Якщо ви плануєте робити великі запаси на зиму, варто мати вдома обидва види кришок і використовувати їх відповідно до типу продуктів. Такий підхід допоможе зберегти смак домашніх заготовок, уникнути псування консервації та забезпечити її безпечне зберігання протягом усього року.

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