Які культури краще сіяти у квітні, щоб зібрати багатий урожай великих та смачних плодів
Які овочеві культури можна сіяти в теплиці у квітні для раннього урожаю.
Квітень — ключовий місяць для городників. Ґрунт вже достатньо прогрівся, тому настає сприятливий період для висіву більшості овочевих культур. Від правильного вибору часу для садіння залежить урожайність культур, а також розмір і смак плодів. Розповідаємо, що можна сіяти й садити у квітні, щоб зібрати великий та смачний урожай зі свого городу.
Культури для висівання у відкритий ґрунт
Буряк — забезпечує великі коренеплоди, якщо сіяти його у другій декаді квітня.
Морква — краще садити на легких ґрунтах, тоді коренеплоди будуть рівними, великими, солодкими й соковитими.
Редька і редис — не бояться весняних заморозків, швидко формують великі й соковиті коренеплоди.
Рукола, шпинат, салат — листові культури, які добре ростуть за весняної прохолоди.
Капуста ранніх сортів — білокачанна, цвітна, брокколі, краще сіяти наприкінці квітня у відкритий ґрунт.
Цибуля на сіянку та на зелень — сіють у відкритий ґрунт, щоб отримати ранню зелень.
Бобові культури — початок квітня для ранніх сортів у південних регіонах.
Культури для теплиць
Помідори — можна сіяти в теплиці чи на підвіконні для садіння у відкритий ґрунт у травні.
Кабачки, гарбузи, огірки — для висівання у теплицях.
Культури для садіння у відкритий ґрунт
Цибуля ріпчаста.
Часник весняний.
Пророщена картопля.
Поради для багатого врожаю
Прогрітий ґрунт. Перед садінням переконайтеся, що ґрунт прогрівся до рекомендованої температури для конкретної культури.
Глибина для садіння. Дотримуйтеся рекомендацій для кожної культури, щоб насіння проростало рівномірно.
Полив та мульчування допомагають підтримувати оптимальну вологість та зберегти тепло.
Чергування культур. Плануйте грядки так, щоб повторне висівання культур на одному місці відбувалося не частіше ніж раз на 2-3 роки, це зменшує ризик появи грибкових захворювань.