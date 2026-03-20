Які культури краще сіяти у квітні, щоб зібрати багатий урожай великих та смачних плодів

Квітень — ключовий місяць для городників. Ґрунт вже достатньо прогрівся, тому настає сприятливий період для висіву більшості овочевих культур. Від правильного вибору часу для садіння залежить урожайність культур, а також розмір і смак плодів. Розповідаємо, що можна сіяти й садити у квітні, щоб зібрати великий та смачний урожай зі свого городу.

Культури для висівання у відкритий ґрунт

Буряк — забезпечує великі коренеплоди, якщо сіяти його у другій декаді квітня. Морква — краще садити на легких ґрунтах, тоді коренеплоди будуть рівними, великими, солодкими й соковитими. Редька і редис — не бояться весняних заморозків, швидко формують великі й соковиті коренеплоди. Рукола, шпинат, салат — листові культури, які добре ростуть за весняної прохолоди. Капуста ранніх сортів — білокачанна, цвітна, брокколі, краще сіяти наприкінці квітня у відкритий ґрунт. Цибуля на сіянку та на зелень — сіють у відкритий ґрунт, щоб отримати ранню зелень. Бобові культури — початок квітня для ранніх сортів у південних регіонах.

Культури для теплиць

Помідори — можна сіяти в теплиці чи на підвіконні для садіння у відкритий ґрунт у травні.

Кабачки, гарбузи, огірки — для висівання у теплицях.

Культури для садіння у відкритий ґрунт

Цибуля ріпчаста.

Часник весняний.

Пророщена картопля.

Поради для багатого врожаю