Які культури можуть зростати в тіні, а яким обов’язково потрібне сонце: де посадити в саду і на городі різні рослини

Які культури можуть зростати в тіні, а яким обов’язково потрібне сонце / © Pixabay

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Щоб підібрати для своєї ділянки ідеальні культури, слід знати, які рослини і де зможуть зростати без проблем.

Сонячні місця

Для відкритих сонячних ділянок найкраще підходять такі культури: огірки, томати, баклажани, солодкий перець, кукурудза, полуниця, кавуни та дині.

Напів тінь

Напів тінь — це місця, куди сонячне світло може “заглядати” лише в ранішні години, а вдень та ввечері воно розсіяне. Найкраще садити на такому городі капусту (будь-яку), шпинат, салат, буряк, мангольд, редис. А якщо у вас клумба у напів тіні, тоді обирайте астильбу, гортензію, хосту.

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Тінь

В повністю затінених куточках вашого городу можна вирощувати мелісу, м’яту, щавель, лісову суницю, петрушку.

А на клумбі в тіні висаджуйте папороті, хости, барвінок, валеріану. Чудово себе почувають в тіні деякі ягідні кущі, зокрема, ожина та смородина. До речі тіньові ділянки можна красиво оформити, додавши фуксію, декоративну капусту, бегонію.