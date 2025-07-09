ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Які культури можуть зростати в тіні, а яким обов’язково потрібне сонце: де посадити в саду і на городі різні рослини

З розростанням дерев та кущів на ділянці зазвичай залишається все менше і менше місця і сонячного світла для висаджування бажаних культур. Однак, є такі рослини, які не лише спокійно ростуть, але й навіть полюбляють тінь або напів тінь.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які культури можуть зростати в тіні, а яким обов’язково потрібне сонце

Які культури можуть зростати в тіні, а яким обов’язково потрібне сонце / © Pixabay

Щоб підібрати для своєї ділянки ідеальні культури, слід знати, які рослини і де зможуть зростати без проблем.

Сонячні місця

Для відкритих сонячних ділянок найкраще підходять такі культури: огірки, томати, баклажани, солодкий перець, кукурудза, полуниця, кавуни та дині.

Напів тінь

Напів тінь — це місця, куди сонячне світло може “заглядати” лише в ранішні години, а вдень та ввечері воно розсіяне. Найкраще садити на такому городі капусту (будь-яку), шпинат, салат, буряк, мангольд, редис. А якщо у вас клумба у напів тіні, тоді обирайте астильбу, гортензію, хосту.

Тінь

В повністю затінених куточках вашого городу можна вирощувати мелісу, м’яту, щавель, лісову суницю, петрушку.

А на клумбі в тіні висаджуйте папороті, хости, барвінок, валеріану. Чудово себе почувають в тіні деякі ягідні кущі, зокрема, ожина та смородина. До речі тіньові ділянки можна красиво оформити, додавши фуксію, декоративну капусту, бегонію.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie