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Які культури не можна садити біля моркви, бо вона виросте тонкою, гіркою та несмачною
Морква обов’язково росте на городі кожного українця. Адже без неї не можна приготувати практично жодної страви. А щоб отримати багатий урожай, моркву треба садити з тими рослинами, які не конкуруватимуть з нею за поживні речовини.
Правильне сусідство овочів на грядці — запорука гарного врожаю. Морква, хоч і невибаглива культура, однак погано переносить сусідство з деякими рослинами. Бо вони здатні сповільнити розвиток овочевої культури і зробити коренеплоди гіркими, дрібними і несмачними.
Які рослини не варто садити біля моркви, щоб не зіпсувати врожай
Хрін — агресивний підземний сусід. Культура має сильну кореневу систему, яка виснажує ґрунт, витягуючи з нього вологу та всі поживні мікроелементи. До того ж, хрін виділяє у ґрунт речовини, що пригнічують ріст інших культур. Як наслідок, морква з таким «сусідом» виростає тонкою, має гіркий присмак і різні викривлення. Порада: не висаджуйте хрін навіть на сусідніх грядках — його вплив відчутний на відстані до 2 метрів.
Буряк — прямий конкурент за поживні речовини. Обидві культури мають схожі потреби — їм необхідний азот, калій і фосфор. Але буряк росте інтенсивніше, поглинаючи поживні речовини раніше й у більшій кількості. Тож морква виростає дрібною й тонкою. Буряк треба висаджувати подалі від неї.
Кріп — ароматна загроза для врожаю. Незважаючи на традицію сіяти кріп у міжрядді, така близькість шкодитиме моркві. Кріп швидко розвивається, виснажуючи вологу і мікроелементи з ґрунту. Його ефірні олії також уповільнюють ріст сусідніх рослин. Тому морква росте повільно і має неякісний гіркуватий присмак.
Петрушка — невидимий конкурент. Петрушка з родини зонтичних, як і морква, тому має подібні потреби й хвороби. Їхня близькість сприяє поширенню шкідників, зокрема морквяної мухи. Тож урожаю моркви може не бути взагалі.
Селера — провокатор гіркоти. Ця культура містить ефірні олії з різким ароматом, які діють як природні репеленти. Але для моркви вони стають стресовим фактором. Таке сусідство змінює смак і структуру коренеплоду. Морква виросте дрібною, матиме гіркий смак і неправильну форму. Слід уникати близькості селери до грядок із морквою.