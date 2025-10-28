Які культури не можна садити після гарбузів: помилка, через яку можна залишитися без урожаю

Що садити на місці, де росли гарбузи / © Unsplash

Реклама

Осінь — час планування майбутнього врожаю. Після збирання гарбузів багато господарів замислюються, що можна посадити на звільненій грядці. Але не всі знають, що гарбуз виснажує землю настільки, що деякі рослини просто не приживаються після нього. Більше того, у ґрунті залишаються спори грибків і личинки шкідників, які можуть заразити нові культури. Тож перед тим, як планувати садіння овочів, варто знати, які культури не варто вирощувати на місці, де росли гарбузи. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Які культури не можна садити на ділянці після гарбузів

Гарбузи активно споживають з ґрунту азот, калій і фосфор. Після них земля стає збідненою, а залишкові збудники хвороб можуть уразити нові рослини.

Не варто садити на цьому місці:

Реклама

Кабачки, огірки, дині, кавуни, патисони. Всі ці культури мають спільних шкідників і хвороби — борошнисту росу, антракноз, бактеріоз. Навіть після перекопування та внесення добрив частина патогенів залишається у верхніх шарах землі.

Рослини, що потребують багато органічних речовин. Земля після гарбуза не встигне відновити родючість, тож такі культури будуть слабкими і дадуть мінімальний урожай.

Що посадити на місці, де росли гарбузи

Щоб не залишитися без урожаю, вибирайте культури з іншими потребами до ґрунту. Вони допоможуть землі відпочити та навіть покращать її структуру.

Бобові (горох, квасоля, сочевиця) — насичують ґрунт азотом і відновлюють баланс поживних речовин.

Цибуля і часник — природні антисептики, знезаражують землю.

Морква, буряк, редька — не сприйнятливі до хвороб гарбузових.

Капуста — використовує залишкові мікроелементи, не виснажуючи ґрунт.

Коли можна повертати гарбузи на старе місце

Оптимальний період для повернення гарбуза — через 3-4 роки. За цей час ґрунт встигає відновити запаси поживних речовин, а збудники хвороб зникають природним шляхом.