Які культури не можна садити після цибулі, бо врожаю не дочекаєтесь: що сіяти натомість

Багато городників щороку повторюють одну й ту саму помилку — садять культури на грядках, де раніше росла цибуля. Здається, що земля після неї чиста й пухка, але насправді саме тут залишаються збудники небезпечних грибкових інфекцій і личинки шкідників, які легко знищують молоді рослини. Щоб не втратити врожай, варто знати, які культури категорично не можна садити після цибулі.

Що не можна сіяти на ділянці після цибулі, бо врожаю не буде

Часник. Цибуля та часник належать до однієї родини, тому вони мають спільних шкідників і хвороби, зокрема цибулеву муху, пероноспороз і гниль. Якщо посадити часник після цибулі, він швидко почне жовтіти, гнити і втрачати свій аромат. Фахівці радять повертати ці культури на одну й ту саму грядку не раніше, ніж через 4 роки.

Порей, шалот і цибуля-батун. Усі різновиди цибулі виснажують ґрунт однаково. Після них земля бідна на азот і калій, тому інші цибулеві культури не зможуть розвиватися повноцінно. Як наслідок — дрібні головки, слабке листя і низька стійкість до хвороб. Краще вибрати ділянку після капусти або томатів, де ґрунт більш родючий.

Картопля та інші пасльонові. Помідори, баклажани, перець і картопля дуже чутливі до грибкових інфекцій, які залишаються після цибулі. Спори фузаріозу та різної гнилі можуть зберігатися в землі кілька сезонів. Якщо посадити пасльонові після цибулі, ризик зараження майже 100%, і навіть обробляння фунгіцидами не врятує ситуацію.

Морква і буряк. Хоч ці коренеплоди і не родичі цибулі, але вони погано переносять втомлену після неї землю. Цибуля активно витягує поживні речовини з верхнього шару, і моркві з буряком просто не вистачає мікроелементів для росту. Окрім того, залишки ефірних речовин цибулі в ґрунті можуть пригнічувати проростання насіння і робити коренеплоди дрібними.

Зелень та салатні культури. Петрушка, кріп, салат і шпинат після цибулі часто ростуть слабко і схильні до загнивання коренів. У землі залишаються мікроскопічні шкідники, які атакують ніжне листя. Краще садити зелень після зернових, капустяних або бобових культур, які збагачують ґрунт азотом.

Що найкраще садити після цибулі

Щоб ґрунт відпочив і відновив баланс поживних речовин, після цибулі найкраще садити: