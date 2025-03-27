Які квіти можна посадити й забути про них: ці рослини абсолютно не потребують догляду

Розповідаємо, які квіти будуть чудово рости без надмірного догляду, їх треба лише посадити й прополювати у разі потреби. Вони буятимуть пишним квітом, як пише ресурс Radioclub, навіть за несприятливих погодних умов.

Космея пишно цвістиме навіть за мінімального догляду. Ця рослина любить тепло, добре переносить спеку, не потребує частого поливу. Також космею можна не підживлювати, вона гарно квітнутиме без добрив. Та якщо підживити рослину в період випускання бутонів, вона радуватиме прекрасними квітами упродовж тривалого часу.

Хоста росте навіть там, де інші квіти гинуть. Цей багаторічник стійкий до посухи та холоду, добре приживається на збіднілому ґрунті, тому стане ідеальним вибором для вашого саду.

Лаванда досить невибаглива рослина, може вижити навіть за сильної посухи. Любить багато сонця й дерновий ґрунт. Після того, як рослина зацвіте, її можна не підживлювати й не поливати.

Очиток — це та рослина, яка ростиме за найнесприятливіших умов. Квітка стійка до посухи, добре росте на бідному ґрунті, практично не потребує поливу.

Лілія — одна з найгарніших квіток на клумбі. Рослина гарно приживається, добре цвіте за посухи й холоду, не потребує спеціальних умов для зростання. Лілію не треба доглядати чи підживлювати, квітка має високу адаптивність до несприятливих умов.

Ехінацея — одна з найпрекрасніших квіток, яка прикрасить вашу клумбу, а заодно привабить комах-запилювачів — бджіл та метеликів. Добре росте навіть у спеку, не потребує підживлення чи спеціального догляду. Головне, ехінацеї потрібен дернований ґрунт.