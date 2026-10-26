Які квіти не можна поливати холодною водою, бо вони загинуть: названо 5 кімнатних рослин

Якою водою треба поливати квіти / © Pexels

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Полив холодною водою з-під крана може стати неприємним сюрпризом для кімнатних квітів, особливо взимку, коли коріння й без того перебуває в прохолодному середовищі. Фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії радять доводити воду до кімнатної температури перед поливанням. Особливо чутливими до різкого перепаду температур є тропічні рослини та квіти з ніжним листям. Ось п’ять популярних кімнатних рослин, для яких варто вибирати воду кімнатної температури.

Фіалка — холодна вода залишає плями на листі

Узамбарська фіалка або сенполія, — одна з найчутливіших кімнатних рослин до потрапляння холодної води на листя. Після такого поливу на листкових пластинах можуть з’явитися світлі, жовтуваті або коричневі плями, які згодом не зникають.

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Фахівці пояснюють, що вода для фіалок має бути такої самої температури, як повітря в кімнаті, або трохи теплішою. Щоб не пошкодити листя, можна поливати рослину знизу: поставити горщик у ємність із водою, дати субстрату увібрати вологу, а потім злити залишки.

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Орхідея — не любить різкого охолодження коренів

Орхідеї, зокрема популярні фаленопсиси, походять із тропічних регіонів і чутливо реагують на несприятливі умови утримання. Дуже холодна вода може спричинити температурний стрес коренів, особливо якщо рослина стоїть на холодному підвіконні.

Американське товариство орхідей рекомендує уникати різкого охолодження рослин і використовувати воду помірної температури. Для поливу орхідеї підійде вода кімнатної температури. Після зволоження субстрату потрібно дати зайвій воді стекти, адже постійно мокрі корені можуть загнивати.

Калатея — чутлива до умов утримання

Калатея відома декоративним листям із виразними візерунками. Ця тропічна рослина потребує стабільних умов, достатньої вологості повітря та уважного догляду.

Холодна вода може додатково навантажувати кореневу систему, особливо взимку. Для поливу краще використовувати воду кімнатної температури, а сам ґрунт підтримувати помірно вологим, не допускаючи застою води в горщику. Якщо кінчики листя сохнуть або скручуються, перевірте також вологість повітря, освітлення та режим поливу.

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Спатифілум — тропічна рослина, яка не любить холодового стресу

Спатифілум цінують за темно-зелене листя та білі суцвіття. Він походить із тропічних регіонів і чутливий до тривалого перебування в холоді. Флористи зазначають, що низькі температури можуть пошкоджувати тканини цієї рослини.

Тому не варто поливати спатифілум крижаною водою, особливо якщо горщик стоїть біля холодного скла або на протязі. Використовуйте воду кімнатної температури й поливайте тоді, коли верхній шар ґрунту починає підсихати. Не залишайте воду в піддоні надовго.

Глоксинія — бережіть ніжне листя та корені

Глоксинія має великі оксамитові листки й яскраві квіти. Як і сенполія, вона належить до родини геснерієвих, представники якої можуть реагувати на холодну воду появою плям на листі.

Щоб зберегти декоративність рослини, використовуйте воду кімнатної температури й намагайтеся не змочувати листя. Поливайте обережно, не перезволожуючи субстрат. Якщо глоксинія перебуває в періоді спокою, потреба у воді зменшується, тому частоту поливу потрібно скоригувати.

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