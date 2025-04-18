Які квіти посадити біля смородини, щоб позбутися мурах, попелиці й нематод

Які квіти захищатимуть смородину від мурах і попелиць / © Фото з відкритих джерел

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Розповідаємо, які квіти стануть найкращим захистом для смородинових кущів від мурах, попелиці, кліщів, нематод та інших шкідників.

Лікарська ромашка — це природний бар’єр від комах-шкідників для кущів смородини

Щоб не застосовувати агресивні хімічні засоби від комах-шкідників, досвідчені господарі садять біля смородини лікарську ромашку. Саме ця квітка здатна захистити кущі від непроханих гостей, які нищать урожай.

А все завдяки тому, що ромашка містить ефірні олії, запах яких є вкрай неприємним для мурах, попелиці та павутинного кліща. Аромат квітів збиває комах, вони втрачають орієнтацію, тому оминають смородину десятою дорогою.

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До того ж, ромашка не лише захищатиме смородинові кущі від мурах і попелиці, а й приваблюватиме інших комах, які боротимуться зі шкідниками.

Лікарську ромашку треба висаджувати у міжрядді кущів. Найкращий час для висівання квітів у відкритий ґрунт — це початок травня та середина осені. Якщо висівати ромашку навесні, треба почекати, поки добре прогріється земля, тоді вона швидше зійде.

Ці невибагливі квіти приживаються на будь-якому ґрунті, добре ростуть на сонці та в напівтіні. Досить довго квітнуть — від червня до початку осені, тому забезпечуватимуть захист кущам смородини упродовж усього сезону.

Чорнобривці — найкращий захист від мурах, попелиць і нематод

Це одна із найпопулярніших квіток, адже невибаглива у догляді, гарно квітне і має купу корисних властивостей. Якщо посіяти чорнобривці біля кущів смородини на початку травня, то наступні роки вони вже самі сходитимуть.

Від цих квіток сама лише користь. Вони не лише захищатимуть смородину від мурах і попелиці, а також покращуватимуть структуру ґрунту і відлякуватимуть гризунів з городу.

Мало хто знає, що з чорнобривців роблять спецію — імеретинський шафран. А прихильники народних засобів лікування готують з квітів настоянки та чаї.

За рахунок того, що квіти мають різкий аромат, вони здатні відлякувати комах-шкідників та гризунів. Тому чорнобривці необхідно сіяти у міжрядді кущів смородини і по периметру городу, тоді вони стануть природним захисним бар’єром для багатьох культур.

Чорнобривці відлякують мурах, попелиць, нематод і дротяників. Однак їх не варто садити біля бобових культур, бо вони містять речовини, які пригнічують ріст гороху та квасолі.