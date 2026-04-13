Які квіти посадити на могилі: поради експертки (фото)

Які квіти посадити на могилі

Облаштування місця поховання потребує особливої уваги до вибору рослин, адже вони мають бути надзвичайно життєздатними. За словами експертки з Хмельницького, ідеальні культури для кладовища мають бути стійкими до сильних морозів і тривалої засухи. Головна вимога — здатність рослин рости та зберігати охайний вигляд протягом багатьох років без регулярного поливання чи складного щотижневого догляду.

Вибір рослин залежно від типу ґрунту та сонця

Перш ніж купувати саджанці, важливо визначити структуру землі. Зробити це можна самостійно, адже глинистий ґрунт липне до рук, а піщаний легко розпізнати візуально, бо він розсипається.

Для глинистих ділянок, де затримується волога, найкраще підійдуть іриси, конвалії та астильби.

Квіти для глинистих ділянок

Для піщаних ділянок, які швидко пересихають, варто обирати посухостійку лаванду, розмарин або гортензію.

Що посадити на піщаних ділянках кладовища

На родючих і змішаних ґрунтах добре приживаються троянди, лілії, півонії, братки або жоржини.

Квіти для родючих ґрунтів

Освітленість ділянки також має значення. На відкритих сонячних місцях варто висадити маргаритки, герань або декоративні соняшники.

Якщо ж ділянка в тіні дерев чи пам’ятників, комфортно почуватимуться гости, фіалки і та ж астильба.

Практичні рішення: «килимові» рослини та багаторічники

Для тих, хто не може часто відвідувати кладовище, ідеальним варіантом стануть ґрунтопокривні культури. Вони щільно вкривають землю, не даючи рости бур’янам. До цієї групи належать барвінок, седум (очиток), вербозілля та декоративна суниця.

Популярними є і цибулинні рослини — тюльпани, нарциси та підсніжники. Їхня перевага в тому, що вони не потребують викопування після цвітіння.

Нарциси та тюльпани на кладовищі

З декоративних кущів фахівці радять звернути увагу на ялівець козацький або японську спірею.

Дерева, символізм і правила безпеки

Традиційною для українських кладовищ є калина, проте через її розлогу форму експертка радить садити її по краях ділянки або біля проходів. Також часто висаджують вербу, березу чи тую, але тут важливо пам’ятати, що коріння великих дерев з часом може пошкодити фундамент пам’ятника.

Фахівчиня застерігає від висадження дуже дорогих або рідкісних сортів через ризик вандалізму. Також вона нагадує, що квіти на кладовищі мають насамперед створювати охайний вигляд, тому варто комбінувати рослини з різними періодами цвітіння, щоб місце спокою мало доглянутий вигляд протягом усього сезону.