Які квіти посіяти у січні: 7 рослин, які прикрасять вашу клумбу

Що посіяти у січні

Реклама

Січень — час посіву квітів для тих, хто мріє про пишне цвітіння вже на початку літа. Оскільки багато декоративних культур мають тривалий період вегетації (від 4 до 6 місяців), ранній старт дозволяє рослинам встигнути зміцніти до моменту висадки у відкритий ґрунт.

Топ-7 квітів для січневого посіву

Ці культури розвиваються повільно, тому не зволікайте з початком робіт:

Еустома. Ця витончена квітка є справжнім лідером за тривалістю вегетації. Оскільки від перших сходів до появи ніжних бутонів може пройти до дев’яти місяців, починати роботу з нею потрібно якомога раніше. Гвоздика Шабо. Для того, щоб ця рослина встигла зміцніти до перенесення у сад, їй необхідно близько пів року домашнього догляду. Важливо пам’ятати, що її сіянці віддають перевагу помірній прохолоді, а не надмірному теплу. Бегонія вічноквітуча. Хоча вона росте досить повільно, саме січневий старт дозволяє отримати до кінця весни пишний і сформований кущик, готовий до активного цвітіння. Петунія. Зазвичай їй потрібно близько трьох місяців, щоб розкрити перші квіти. Якщо посіяти її на початку зими, ви не лише наблизите цвітіння, а й зможете розмножити сорт, зрізавши живці з уже підрослих пагонів. Пеларгонія. Ця популярна культура вимагає приблизно 120 днів для повноцінного розвитку, тому зимовий посів є запорукою того, що ваші балкони та підвіконня заграють барвами вже на початку сезону. Сальвія (шавлія блискуча). Яскраві суцвіття цієї рослини з’являються через 90–120 днів після посіву, тож січень — оптимальний час для закладання фундаменту майбутньої вогняної клумби. Лобелія. Вона починає тішити очі вже за два з половиною місяці після появи паростків. Оскільки її насіння крихітне, його просто розсипають по поверхні землі, не присипаючи зверху ґрунтом.

Тонкощі підготовки та посіву квітів у січні

Шлях до ідеальної клумби починається з ретельної підготовки, адже саме якісна земля та правильна обробка насіння закладають міцний імунітет майбутніх квітів.

Реклама

По-перше, варто приділити увагу підготовці насіння до пробудження. Деякі багаторічні культури, як-от дельфініум, примула чи ароматна лаванда, потребують імітації природної зими — стратифікації. Для цього насіння витримують у вологому субстраті або на серветці в холодильнику протягом трьох-чотирьох тижнів. Для інших рослин чудово підійде замочування у розчинах сучасних стимуляторів росту, що допоможе сходам з’явитися швидше та бути витривалішими.

По-друге, критично важливим є вибір правильного субстрату. Ґрунт для розсади має бути максимально легким та «дихаючим», щоб тонкі корінці не відчували опору. Оптимальним варіантом буде суміш із трьох частин верхового торфу, однієї частини перліту для утримання вологи та однієї частини біогумусу, який забезпечить молоді рослини поживними речовинами.

По-третє, існує перевірений часом метод «по снігу», який значно полегшує роботу з дрібним насінням петунії чи лобелії. На поверхню землі в контейнері вкладають тонкий шар чистого снігу, по якому рівномірно розподіляють насіння (його на білому тлі видно значно краще). Під час танення сніг поступово осідає і природним шляхом затягує зернятка в ґрунт на ідеальну глибину, одночасно забезпечуючи їх першою цілющою вологою.

Догляд за розсадою

Догляд за розсадою вимагає створення оптимальних умов освітлення та температури для здорового росту.

Реклама