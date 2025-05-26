Які квіти посіяти в травні на клумбі, щоб квітнули все літо: топ-3 рослини

Які квіти посіяти в травні, щоб квітнули все літо / © unsplash.com

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У травні варто посадити такі рослини, які будуть цвісти до самого вересня. Це означає, що навіть коли півонії, лілії, айстри чи гладіолуси відцвітуть, ваша клумба залишатиметься яскравою та привабливою протягом усього сезону.

Щоб зробити вашу ділянку справжньою квітучою оазою влітку, подбайте про це саме в травневі дні. Окрім улюблених квітів, обов’язково додайте ці три види рослин, які здатні радувати цвітінням весь сезон — від літа і аж до осені. Таким чином, ваш сад не вимагатиме зайвого догляду і буде прикрашати простір безперервно.

Чорнобривці

Для посадки насіння потрібно попередньо проростити. Розкладіть його на тарілці та накрийте вологою серветкою. Через приблизно три дні з’являться паростки, і тоді насіння можна висаджувати у ґрунт. Найкраще робити це на сонячній стороні клумби, щоб рослини добре розвивалися.

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Для високорослих сортів варто залишати між рослинами близько 40 см, середньорослі потребують приблизно 30 см, а для низькорослих достатньо й 20 см. Якщо ґрунт бідний на поживні речовини, доведеться підгодовувати ці багатоквіткові рослини двічі протягом сезону для кращого росту та цвітіння.

Петунії

Перед посівом насіння підготуйте ґрунт: добре зволожте його та розпуште. Викопайте неглибокі борозенки і викладіть у них насіння, не засипаючи землею — просто обережно збризніть водою з пульверизатора. Накрийте посів агроволокном і регулярно зволожуйте.

Перші паростки з’являться приблизно за тиждень. Коли рослини сформують по 3-4 листочки, їх можна пересаджувати, залишаючи між кущиками приблизно 25 см.

Жоржини

Бульби садіть на глибину від 10 до 15 см. Якщо у бульб уже з’явилися бруньки, розміщуйте їх так, щоб вони були зверху. Оскільки жоржини формують потужні кущі, між рослинами слід залишати приблизно півметра простору.

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Жоржини віддячать пишним і яскравим цвітінням, якщо посадити їх на сонячному місці, забезпечити регулярний полив і своєчасне підживлення. Не забудьте встановити опору для високих стебел, щоб рослини трималися стійко та виглядали акуратно.