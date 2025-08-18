- Дата публікації
Які квіти треба висадити у серпні, щоб сад квітнув безперервно
У серпні найкращий час для посадки та пересадки багатьох багаторічників.
Серпень - чудовий період, щоб посадити багаторічні рослини, які наступного сезону квітнутимуть на вашій клумбі. У другій половині літа ґрунт теплий, а тому рослини встигають укоренитися до холодів,
ТСН.ua підготував добірку багаторічників, які можна висаджувати в серпні.
Ірис
Ця квітка - любить сонячні місця та добре дренований ґрунт. Якщо посадити іриси у серпні, вони гарно вкоріняться та тішитимуть рясним цвітінням навесні.
Лаванда
Кущі цих квітів люблять сонце та сухі ділянки. Якщо висадити її зараз, то лаванда гарно адаптується до зими.
Півонії
Це одні з тих квітів, що не люблять частих пересадок. Вони роками можуть зростати на одному місці. Серпень — ідеальний час, щоб півонія вкоренилася й зацвіла через рік-два розкішними квітами.
Ехінацея
Її віти прикрасять клумбу, а корисні властивості зміцнять імунітет. Любить сонячні місця та добре переносить посуху.
Астильба
Її пухнасті суцвіття додають об’єму й ніжності клумбі. Чудово росте в півтіні, тому ідеальна для ділянок, де сонце буває не цілий день.
Важливо перед посадкою перекопати землю, видалити бур’яни, а також додати компост чи перегній. Після посадки рясно полийте рослини, щоб вони швидше прижилися.
